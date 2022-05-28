Yangında gözardı edilen büyük ihmal

Geçitköy’de dün meydana gelen ve bin dönümlük yeşil alanın kül olmasına neden olan yangında büyük ihmal olduğu ortaya çıktı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek’) ait iletim hatlarının altındaki kuru otların temizlenmemesi, yangının büyümesinde en büyük etken oldu.

Kıb-Tek iletim hatlarının altında aylardır temizlenmeyen otları saran alevler kısa sürede yangının geniş bir alana yayılmasına neden oldu.

Bölge sakinleri de bu ihmalin kabul edilemez olduğuna dikkat çekerek yetkilileri göreve çağırdı.