Yangın söndürme helikopteri KKTC’de

Özellikle yaz aylarında artan orman yangılarıyla mücadele için KKTC’de yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan bir helikopter, Orman Dairesi'nin Lefkoşa'daki Kereste Atölyesi'ne konuşlandırıldı. Helikopter öncelikli olarak KKTC’ye ve gerektiğinde Türkiye’deki yangınların söndürülmesi için hizmet edecek.

Helikopter ve mürettebatı, bu sabah Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu tarafından karşılandı.

Helikopterin yaz döneminde KKTC'de kalması bekleniyor.