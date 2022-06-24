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Yangın şimdide Ağıllar köyünü tehdit ediyor

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Yangın şimdide Ağıllar köyünü tehdit ediyor
İskele bölgesindeki Buluşa Manastırı yakınlarında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Havadan yangın söndürme helikopter ve uçaklarıyla, karadan ise insan gücüyle hummalı çalışmanın devam ettiği alana su tankeri olan vatandaşların ve çapası ve küreği olanların çok acil Ağıllar Köyü’ne gitmeleri isteniyor.
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