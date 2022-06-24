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Yangın kontrol altına alındı

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Yangın kontrol altına alındı
Mersinlik bölgesinde Salı günü öğleden sonra başlayan büyük yangın nihayet kontrol altına alındı.
Yüreğimizi dağlayan, ciğerlerimizi yakan, ormanlarımızı yok eden yangının 4. gününde sevindiren haber geldi.
tfaiye Genel Müdürü Ramadan Gürpınar, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarını başladığını açıkladı.Tatlısu kısmına doğru ilerleyen alevlerin de havadan müdahale ile söndürüldüğünü belirten Gürpınar, greyderlerle de söz konusu bölgeye karadan müdahale edildiğini duyurdu
 
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