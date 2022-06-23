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Yangın Kantara'ya yaklaştı

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Yangın Kantara'ya yaklaştı

Mersinlik köyü civarında Salı günü başlayan ve Kıbrıs’ın yaşadığı en büyük yangın felaketlerinden biri olan yangında, alevlerin önü alınamıyor. Yangına gece saatlerinde alevlerle mücadele daha da zorlaşıyor.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, saat 22.15’te TAK muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, yangının yolun doğusuna geçmediğini, Kantara’ya ulaşmadığını söyledi.

Yangının birkaç noktada devam ettiğini bildiren Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ise BRT'de canlı yayında yaptığı açıklamada, tankerler ve arazözlerle müdahalenin sürdüğünü, Mersinlik-Ardahan yolunun doğusuna geçmemesi için büyük çaba sarf edildiğini, aksi halde çok daha büyük bir felaket olacağını ifade etti.

Orçan, en çok ihtiyacın tanker ve su, paletli dozer olduğunu söyledi. Orçan, yarın sabahtan itibaren insan gücüne, çapa küreğiyle gelecek insanlara da ihtiyaçları olacağını belirtti.

-Havadan müdahale durunca alevler arttı

Başbakan Ünal Üstel’in basınçlı tankeri olanların bölgeye giderek çalışmalara katkıda bulunması çağrısı yaptığı yangında, insan üstü çaba gösteren ekiplerin uğraşlarına rağmen, akşam saatlerinde havadan müdahalenin durmasıyla felaketin boyutu büyüdü.

Bölgede alevlerin kızıl, turuncu ve sarı yansımaları ve yoğun duman dikkat çekerken, nefes almak zorlaşıyor.

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