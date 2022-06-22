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Yangın halen kontrol altında alınamadı

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Yangın halen kontrol altında alınamadı

Mersinlik bölgesindeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangına 4 helikopter ile havadan müdahale edilirken, Güney Kıbrıs’tan da 2 yangın uçağı söndürme çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gidiyor.

Bugün Türkiye’den bir İHA’nın da gelerek bölgeden fotoğraflama yapıp, yangının genel durumunu tespit edeceği bildirildi.

Arazi engebeli  ve ulaşım zor olduğu için karadan müdahale sınırlı bir şekilde yürütülüyor.

Sabah saatlerinde yangının güney ve kuzey kısmı kısmen kontrol altına alınırken,  rüzgarın yön değiştirmesi ile birlikte batı ve güney yönünde tekrar yangın şiddetlendi.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Buluşa Manastırı ile ilgili riskin  azalmakla birlikte devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan yangının Altınova ve Ağıllar köylerine ulaşmasını engellemek için Kaymakamlık ve Muhtarlıklar koordinasyonunda tarım arazileri sürüldü.

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