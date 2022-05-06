banner762
banner815
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
16 0
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
16 0
 
Havada panik yaşandı
Havada panik yaşandı
64 0
Koop geriden gelerek kazandı
Koop geriden gelerek kazandı
11 0
Yıldız atletler finaller için yarışıyor
Yıldız atletler finaller için yarışıyor
12 0
Filenin Sultanları ve Milletler Ligindeki maç tarihleri
Filenin Sultanları ve Milletler Ligindeki maç tarihleri
13 0
“Çanakkale geçilmez gibi, Zafer Burnu’na gidilmez”
“Çanakkale geçilmez gibi, Zafer Burnu’na gidilmez”
28 0
banner797
banner794

Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor

banner476

banner825
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor

 
HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Gündem Kıbrıs Web TV’de soruları yanıtladı…
Elektrik faturalarında yer alan “Yakıt değişim ücreti” hakkında konuşan Özersay, “ HP’nin enerji komitesi başkanı olan Yusuf Avcıoğlu çok detaylı bir inceleme yaptı. Açıkça adil olmayan ve hukuk dışı olan zammı gizlemek için bir formül olarak tanımladı yakıt değişim ücretini. Bayram boyunca da vatandaşlardan tepki geldi. Kurumdan yapılan açıklamada da “Bunu yapmaya mecburuz” açıklaması yapıldı. İnsanlara bu bedeli ödetmeye hakları yoktur. Dar gelirli vatandaşı da koruyacak bir tarife ayarlama yapılması gerekirdi. Bu uygulama hukuka uygun değildir, keyfidir. Kurumu kurtaracağız diye insanların evinde geçim sıkıntısı yaratamazsınız. Bir an önce bu uygulamanın sonlandırılması gerekir. Bu konuyu mahkemeye taşıyacağız. Yasadışı olan bu uygulama idare mahkemesine gidecek ve oradan da dönecektir” dedi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.