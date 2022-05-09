“Yakıt değişim bedeli yasal sıkıntı yaratabilirdi”





Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, elektrik faturalarındaki “Yakıt Değişim Bedeli”nin kaldırıldığını hatırlatarak, ödenmiş faturalarda önümüzdeki ay mahsuplaşma yapılacağını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, elektrik faturalarına yansıyan ve tartışmalara neden olan 'Yakıt Değişim Bedeli'nin kaldırılması ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, “Yakıt Değişim Bedeli’nin uygulamada kalmasının ileride yasal sıkıntılar yaratabileceği bir yana, vatandaşı da bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla bu karar alınmıştır” dedi.

“Amacımız her hangi bir kişi ya da kurumu suçlamak, eleştirmek değildir, ortada bir yasal sorun vardır ve bunu aşmak için karar üretilmiştir” diyen Bakan Amcaoğlu, çoklu tarifeyle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.









