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Yakıt Değişim Bedeli kaldırılıyor

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Maliye Bakanı Amcaoğlu, toplumda büyük tepki çeken enerjideki “Yakıt Değişim Bedeli”nin kaldırılması için Bakanlar Kurulu’na öneri yapıldığını söyledi

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Yakıt Değişim Bedeli kaldırılıyor
 
 
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, elektrik faturalarına yansıtılan Yakıt Değişim Bedeli’nin kaldırılması için Bakanlar Kurulu’na öneri yapılacağını ifade etti.
Maliye Bakanı Amcaoğlu, BRT’de katıldığı televizyon programında Kıb-TEK konusunda açıklamalarda bulundu.
Nisan ayı faturalarına yansıyan Yakıt Değişim Bedeli’nin kaldırılması için KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun gereken değişikliği yaptığını ifade eden Amcaoğlu, düzenlemenin Bakanlar Kurulu’na sunulacağını ve onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceğini söyledi.
Elektrik tarifelerine yönelik çalışmaların da sürdüğünü dile getiren Amcaoğlu, Mart faturalarına yönelik yapılan indirimin bir benzerinin Nisan faturalarında da devam etmesi yönünde çalışma yürütüldüğünü belirtti.
KIB-TEK konusunda atılması gereken adımlar olduğunun altını çizen Amcaoğlu, kısa-orta ve uzun vadeli programların mutlaka hayata geçirileceğini vurguladı.
Maliye Bakanı Amcaoğlu, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun yapısına ilişkin soru üzerine de, “çalışma arkadaşları konusunda gereken düzenleme mutlaka yapılacaktır. Bunun için yeni hükümeti beklemeye gerek yok, mevcut hükümetle de gerekli adımlar atılacaktır” dedi.
NE OLMUŞTU?
Yeni gelen faturalara ''Yakıt Değişim Ücreti'' adı altında faturanın neredeyse yüzde 35'i kadar ilave ücret eklenmiş, bu gizli zam tüketicilerin tepkisine neden olmuştu.
 
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