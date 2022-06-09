“Yakın zamanda krizden çıkış başlayacak”

Maliye Bakanı Sunat Atun, “Yakın zamanda krizden çıkış başlayacaktır” diyerek, küresel enflasyon 2023’de yatışacağını, yeni bir ‘refah’ sürecinin başlayacağını söyledi



Maliye Bakanı Sunat Atun, ilk 5 aylık hayat pahalılığı oranının yüzde 43.89’a ulaştığını söyledi, “Eldeki imkanlarla ne yapabiliriz ona bakıyoruz” açıklamasını yineledi.

Atun, “Yakın zamanda krizden çıkış başlayacaktır” diyerek, küresel enflasyon 2023’de yatışacağını, yeni bir ‘refah’ sürecinin başlayacağını söyledi.

Atun, bu açıklamaları BRT’de yaptı.

Atun şöyle dedi:

“Kamu Personel Rejimi devletin verdiği hizmetlerin iyileştirilerek, verimli hale getirilmesi olacak. personel yetersizliği nedeniyle aksadığı noktalara personel takviyesi yapılacak. KHK vasıtasıyla istihdamlar yapılıyor, belli başlı noktalarda hizmet alımları yapılıyor. Bütçe ne kadar büyütülmüş olsa da tek kuruşun israf edilmesine göz yummayız. Özel sektörün kalkınmasına öncelik verilmesini istiyoruz. Özel sektör ülke ekonomisinin can damarı. Bu sektörün verimliliğinin etkinliğinin kazandırılması için küçük esnaf, işletmeler, kobiler bütçe dahilinde bu alanda önemli çalışmalar yapılacak. Çalışma bakanlığının da istihdamı desteklemesi için çeşitli çalışmaları var.”

HAYAT PAHALILIĞI MESELESİ:

Eldeki imkanlarla en iyi ne yaparız, ona bakıyoruz

“Bakanlık olarak hayat pahalılığı konusunda çalışıyoruz. Bakanlar Kurulu’nun gündeminde. Bakanlar Kurulu’nun benimseyeceği hareket neyse, halkımıza duyuracağız. İlk 5 aylık hayat pahalılığı oranı yüzde 43.89. 6 aylık ne olacağını Haziran sonu göreceğiz. Ona göre hükümet kendisine yol haritası çizecek. HP oranını kesmek gibi bir düşüncemiz yok. Ancak eldeki imkanlarla en iyi ne yaparız, ona bakacağız. Ek bütçe yaparak, süreci atlatmak istiyoruz. Ama en iyi uygulamanın ne olduğunu tasarlıyoruz.”

“YABANCI PARA GİRİŞİ NORMALİN ÜZERİNDE”

“Bu günlerde ciddi enflasyonla mücadele ediyoruz. Hayat pahalılığı karşısında halkı yalnız bırakmayacağız. Devlet imkanları dahilinde gerekeni yapacak. Turizm, yükseköğrenim sektörü son derece önemli. Ülkeye yabancı para girişi normalin üzerinde. Turizmin daha da yoğunlaşmasıyla dış döviz girişinin daha da fazla olacağını düşünüyorum.”

