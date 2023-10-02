“Yakın Doğu’nun başarılarıyla gururlanıyorum”

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, YDÜ mezunu İstanbul Valisi Davut Gül’e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Davut Gül, “Bir Yakın Doğulu olarak, üniversitemin başarılarını ve gelişimini yakından takip ederek gururlanıyorum” sözlerini kullandı

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur, 1999’da Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan İstanbul Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

8 Haziran 2023’te İstanbul Valisi olarak göreve başlayan Davut Gül, devlet bürokrasisinde üstlendiği pek çok görevin ardından en son Sivas ve Gaziantep valiliklerini yürütmüştü. 1994’te Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde eğitim almaya başlayan Davut Gül, 1999’da başarıyla mezun olduktan sonra 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.

Makamında, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur’u ağırlayarak hayırlı olsun dileklerini kabul eden İstanbul Valisi Davut Gül, “Bir Yakın Doğulu olarak, üniversitemin başarılarını ve gelişimini yakından takip ederek gururlanıyorum” sözlerini kullandı.

Ziyarette, İstanbul Valisi Davut Gül’e Yakın Doğu Üniversitesi’nde öğrenci olduğu 1994-1999 dönemine ait öğrenci dosyası, hatıra olarak takdim edildi.

“Yakın Doğu Üniversitesi mezunlarının, Yakın Doğulu kimlikleri ile Türkiye ve dünyada elde ettikleri başarıları takip ederek gururlarına ortak olmayı sürdürüyoruz” diyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ,se, “Üniversitemizin değerli mezunlarından İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül’ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kat ettiği yola dair son gelişmeleri aktardık” ifadesini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül’ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne davet ettiklerini de söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Sayın Valimizi, 24 yıl önce mezun ederek uğurladığımız kampüsümüzde yakın zamanda yeniden ağırlayacağız” ifadesini kullandı.

