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YAKIN DOĞU OLUŞUMU EKO GÜNLERİNDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

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YAKIN DOĞU OLUŞUMU EKO GÜNLERİNDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
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Yakın Doğu Oluşumu şirketlerinden Near East Bank, Near East Hayat ve  Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi  hafta sonu düzenlenen Eko Günleri festivaline katıldı.
Bu sene 25’incisi düzenlenen Geleneksel Büyükkonuk Eko Günleri festivaline katılım yapan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi, kurulduğu günden bugüne Kıbrıs’ta donanım ve nitelik bakımından en büyük üçüncü hastane olma özelliğini taşıyor. Festival süresince bölge halkınca büyük ilgi gören Yeniboğaziçi Hastanesi standında hastane ve hizmetleri hakkında detaylı bilgiler verilirken en yeni teknoloji cihazlarla donatılan radyolojik görüntüleme (MR) merkezi hakkında da ayrıca ziyaretçiler bilgilendirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi standında acil tıp hemşiresi yanısıra bir hemşire ve anlaşmalı kurumlar iletişim yetkilisi yer aldı.
Hayat ve Sağlık Sigortası alanında katılım sağlayan Near East Hayat’ın standında ise Birikimli Hayat Sigortası ve Sağlık Sigortası’na olan ilgi yoğundu. Birçok katılımcı özellikle avantajlı sağlık paketleri hakkında ve Meme Kanseri Farkındalık ayı olması sebebi ile meme kontrolü ve check-uplar hakkında önemli bilgiler edindiler. Sağlık sigortasına birçok başvuru alındı.
Eko Günleri festivalinde ayrıca bir stand ile yer alan Near East Bank, Gazimağusa Şubesi ve Yeniboğaziçi Şubesi yetkililerinin de katılımı ile festival ziyaretçileriyle sıcak temaslarda bulundular. Banka ürünlerinden özellikle yeni kampanya içeriği ile dikkat çeken Yeni Yıl Kredisi ve Near East Bank’ın hayat verdiği Royale Card ve Business Card kampanyaları yoğun ilgi gördü. Near East Bank müşterilerine Acil Sağlık, Aile Sağlık paketleri taleplerine anından dönüş sağladı.

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