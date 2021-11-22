banner583
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
60 0
33 0
 
MTG’den renktaşına darbe
MTG’den renktaşına darbe
27 0
2022 Hyundai Creta, adeta küçük bir Tucson
2022 Hyundai Creta, adeta küçük bir Tucson
42 0
Ada genelinde 5G anlaşması
Ada genelinde 5G anlaşması
53 0
Gençler, Cenker'le 3 puanı yazdı
Gençler, Cenker'le 3 puanı yazdı
85 0
Polisten, Pamuklu'da eski eser operasyonu
Polisten, Pamuklu'da eski eser operasyonu
63 0
banner661
banner726

Yağışlı hava perşembeye kadar sürecek

banner476

banner714
Yağışlı hava perşembeye kadar sürecek
banner721

Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın perşembe gününe kadar süreceğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmin raporuna göre, 23 - 29 Kasım tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgede hava perşembe gününe kadar parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, cuma günü parçalı bulutlu, cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu, pazar günü parçalı bulutlu ve pazartesi günü parçalı ve az bulutlu geçecek.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20-23 derece dolaylarında seyretmesi, rüzgarın da periyodun ilk iki günü güney ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.