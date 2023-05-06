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Yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi

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Yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi
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Yurdun birçok bölgesinde etkili olan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiliyor.

Bazı bölgelerde dolu yağışı da görülürken rüzgarın da şiddetini arttırmasıyla özellikle trafikte zorluklar yaşanıyor.

Görüş mesafesi azaldı

Polis Basın Subaylığı ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldığını ve yollarda su birikintilerinin oluştuğunu belirterek sürücüleri dikkatli ve yavaş seyretmeye çağırdı.

Sağanak yağış nedeniyle, Lefkoşa - Girne ana yolu, Girne - Değirmenlik ana yolu ve Boğaz - Dikmen ana yolunda görüş mesafesinin azaldığını bildren polis, bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.

 Girne Kapısı sular altında 

Sağanak yağış nedeniyle Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi (Girne Kapısı) yağmur sularının yükselmesi nedeniyle geçici süreliğine polis tarafından trafik akışına kapatıldı.

Belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu yağmur sularının tahliye edilmesinin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Ağaç yola devrildi 

Lefkoşa'da Ortaköy'de Levent Koleji önlerinde yağış ve fırtına nedeniyle sökülen bir ağaç yola düştü. Polis tarafından gerekli tedbirler alınarak trafik tek şeritten kontrollü verilirken belediye ekipleri olaya müdahale ediyo

Trafik ışıkları arızalandı 

Öte yandan kuvvetli yağış nedeniyle Lefkoşa'da Eski Türk Hava Yolları kavşağı trafik ışıkları ile Göçmenköy'de Metropol trafik ışıkları arıza nedeniyle devre dışı kaldı.

Bu kavşakları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

Mesarya bölgesinde de şiddetli yağış etkili oldu.

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