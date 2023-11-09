Voice-ATIS Sistemi, Yeni Havalimanı'nda hizmete alındı

Türkiye Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce (DHMİ) yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Sesli Otomatik Terminal Bilgi Servisi (Voice-ATIS) sistemi, Yeni Havalimanı'nda hizmet vermeye başladı.

DHMİ'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye'deki havalimanları dışında ilk defa Ercan Havalimanı'nda kullanımına başlanan sistemin tüm havalimanlarında hizmet vermesi için çalışmalara devam ediliyor.

Bu kapsamda geçen ay 10 havalimanında daha söz konusu sistem devreye alındı. Böylece yeni Voice-ATIS sistemi kurulu havalimanı sayısı 38'e çıktı. 2024'te DHMİ tarafından işletilen tüm havalimanlarında Voice-ATIS sisteminin hizmete alınması planlanıyor.

Pilotlara, ilgili havalimanıyla ilgili meteorolojik bilgiler, kullanılan pist ve yaklaşma tipi, geçiş yüksekliği, güncel pist ölçüm bilgileri ve havalimanına ait diğer bilgiler, ATIS telsizleri üzerinden hızlı bir şekilde iletiliyor.

