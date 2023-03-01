Veteriner Hekimler Birliği ile Gönyeli Alayköy Belediyesi arasında protokol imzalandı

Amcaoğlu: Amaç, hayvanları sağlıklı ve güvenli yaşatmak

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Gönyeli Alayköy Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında Gönyeli Alayköy Belediyesi’ne ait belediye barınağındaki köpeklerin sağlıklı ve güvenli yaşaması için program oluşturulması kararı alındı.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği adına Veteriner Hekim Mustafa Erk ve Gönyeli Alayköy Belediyesi adına başkan Hüseyin Amcaoğlu protokole imza koydu.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, sokaklarda yaşam mücadelesi veren hayvanların sayısında günden güne artış yaşandığını bu nedenle hayvanların sağlıklı ve güven içerisinde yaşamalarını sağlayacak adımlar attıklarını söyledi.

Köpeklerin sağlıklı yaşamı için iş planı hazırlandı.

Gönyeli Alayköy Belediyesine ait barınakta toplanan bu köpeklerin daha iyi koşullarda yaşayabilmesini sağlamak ve başıboş köpeklerin çoğalmasını engellemek amacıyla öncelikle kısırlaştırılmaları planlanıyor. Kısırlaştırılan hayvanların, ameliyatları sonrası bir haftalık bakım ve kontrolleri sonrasında uygun koşullara haiz bir yerde barınmaları sağlanacak.

Kısırlaştırılan her köpeğe Gönyeli Belediyesi tarafından mikroçip takılarak Veteriner Dairesi’ne kaydı yapılacak.

Kısırlaştırılan ve bir haftalık bireysel tıbbi bakım ve kontrolü yapılan köpek sahiplendirilene kadar uygun şartlarda belediyenin barınağında barındırılacak.

Ardından ise kısırlaştırılan köpeklerin sahiplendirilmesi için çalışmalar ve kampanyalar yapılacak.





Amcaoğlu: Amaç, hayvanların çevre ve insanları zarar vermeyecek şekilde sağlıklı hayat sürmesi





Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu imza töreni sırasında yaptığı konuşmada köpeklerin sağlıklı yaşaması için Veteriner Hekimler Birliği ile bir işbirliğine gittiklerini ifade ederek hedeflerinin hayvanların çevre ve insanları rahatsız etmeyecek şekilde hayatlarını sürdürmesi olduğunu kaydetti.

Seçim döneminde de verdikleri sözlerden biri olan projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını kaydeden Amcaoğlu, imzalanan protokolde köpeklerin sağlıklı yaşamı için bir dizi iş planı hayata geçireceklerini söyledi. Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği’ne ve birlik başkanı Mustafa Erk’e teşekkürlerini iletti.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Mustafa Erk de, hayvanların kısırlaştırması noktasında Gönyeli Alayköy Belediyesi ile bir işbirliği yapacaklarını kaydederek hayvanların sağlığı için atılan bu adımdan dolayı başkan Amcaoğlu’na teşekkür etti.

