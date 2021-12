Vekil adaylarına mektup var

İş insanı Esin Esmen "Tek amaç vekil olmak" diyerek ekonomiye ilişkin manifestolar görmek istediklerini kaydetti





İş insanı Esin Esmen siyasi partilerin ülke insanına ve ekonomi ile ilgili bir plan ortaya koymadığına dikkat çekerek, adaylara gelecek 5 yıl için sorularını yöneltti.

Esin Esmen'in şu ifadeleri kullandı:

Tek amaç vekil olmak…

Aday olanlar, umarım bu yazıyı sabırla okurlar…

Bir ülke düşünün ki seçime gidiyor ve siyasi partiler de ülke insanına ve ekonomi ile ilgili bir plan bir manifesto vermiyor

Tüm partileri bu gözle izliyorum. Krizlerden etkilenen, her krizden istihdama ve vergi ödemeye devam eden bir vatandaş olarak ciddi merak ettiklerim var. Sandığa gideceğim ve oy vereceğim. “Ne görmek isterim” sorusunu kendime sordum.

Mesela, sandıktan beş yıllık bir parlamento, o parlamentodan da hükümet çıktı. Soruyorum sizlere, gelecek 5 yıl için:

1- Üniversite sayılarını ve gelecek öğrenci sayısını ne hedefliyorsunuz? Var olan sayı ne kadar artacak? Ekonomik büyümeye katkısı ne olacak? Üniversiteler yatırımlarına neden devam etsin? Devlet ne kazanacak, halk ne kazanacak, yatırımcı ne kazanacak?

2- Turizm ile ilgili ne planlıyorsunuz? Gelecek 5 yılda kaç yatak kapasiteli yatırımı bu ülkeye getireceksiniz ve neden yatırımcı gelsin? Gelecek 5 yılda ne kadar turist bekliyorsunuz ve neden size turist gelsin? Bunun için planınız nedir? Buradan ne kadar gelir elde etmeyi bekliyorsunuz ?

3- İnşaat sektöründe en büyük sorun harçlar ve uzayan devir işlemleri. Tapu harçlar vs. gibi işlemleri neden bir günde ülke insanı ve yatırımcı alamıyor? 80 milyonluk Türkiye’de bu işlem bir günde oluyorken, bizde sorun nedir, nasıl çözeceksiniz? Bir günde tapu işlemlerini yapmak size ne kadar ek gelir sağlayacak?

4- İnşaat sektöründe yatırımcının daha fazla mal alması için, inşaat şirketlerini ne kadar denetliyor ve bu şirketleri alıcılar için güvenlidir belgesi ve güvencesi verebiliyorsunuz?

5- Neden Kooperatif Merkez Bankası’ndaki biriken devlet borçlarının bir ödeme planı halka sunulmuyor? Türkiye’deki kredi faiz oranları ile arada bu büyük fark oluşuyor, neden bunu düzeltmiyorsunuz? Neden bunun bilançosu, topluma yüklenen maliyetle birlikte şeffaf bir şekilde paylaşılmıyor? Bu düzenleme ile ülkede ucuz kredi kullanımından dolayı ülkedeki yatırımların ciddi anlamda artacağını biliyor musunuz? Ülkenin buradan ne kadar kazanç elde edeceğini biliyor musunuz?

6- Neden özel ve tüzel kişilere post cihazı takma zorunluluğu getirmiyorsunuz? Kayıt dışılık burada başlıyor. Mal ve hizmet satın alan her kişi kredi kartı ile ödeme özgürlüğü olması gerekiyor her nakit ödeme kayıt dışılığa bir sebep. Bunu biliyor musunuz? Ülkenin buradan elde edeceği gelir sizlerin 13 maaşınızı ödeyecek kadar büyük olduğunu biliyor musunuz?

7- Devlet ülkeye girişlerde uygulamış olduğu peşin KDV ödemesinden vazgeçerse, ne kazanç elde edecek, veya piyasaya ne yansıması olacak, ya da ne kaybedecek bir hesap var mı? Sadece bunu çalışan bir partiye oyumu hemen verebilirim.

8- TL kullanıyorsak, ülkede özel kişilere döviz cinsinden kredi verilmemesi gerektiğini biliyor musunuz veya geliri döviz değil ise kimsenin döviz borçlanmaması gerektiğini? Ülkede TL cinsinden gelir elde ederken neden döviz cinsinden devlet ve özel sektör kira ödüyor, ya da alıyor? Bunun kamu ekonomisi, özel sektör üzerinde yarattığı kaybın farkında mısınız? Herhangi bir partinin bunun hesaplamasına yönelik bir çalışması var mı?

9- Türkiye de TL kullanıyor. 80 milyonluk ülke bu uygulamalara çok önce geçti. Ama Kıbrıs’ta ciddi bir kayıp- kaçak var ve sisteme müdahaleyi bırakın, tartışılmasından bile korkuluyor. Bunun sonunda birileri haksız kazanç elde etmiyor mu? Devlet vergi kaybetmiyor mu? İstihdama engel olmuyor mu? Devlet, kendisini çalanlara seyirci kalmıyor mu? Devlet vatandaşını “hırslzık yapmaya” teşvik etmiyor mu?

10- Gelecek 5 yılda hangi tarımsal ürünleri daha çok üretmemiz gerekiyor? Gıda üretimi için yol haritası nedir? Tarım alanına yatırım yapmak isteyenlere bir teşvik uygulanacak mı? bunu planlaması var mı ? Bunun için nasıl bir teşvik gerekiyor? Hangi ürünleri üretirsek, ülke daha ucuz olur? Tarıma hangi teşvikleri veriyoruz, hangisi pahalılık, hangisi ucuzlama sağlıyor bilen var mı? Çalışan?

11- Bu ülkede her şeyi ölçen bir istatistik kurumu neden gerçek anlamda neden yok? Ölçmeyen yönetemez. Rakam bilmeyen üretemez, yönetemez. Neden bizde hiçbir alan ölçülebilir Elimizde veri yok, bilgi yok.

12- Neden teknoloji ülkesi olmak için teşvikler vermiyoruz? 3 G’den kurtulmak, teknoloji alanında yeni alanlar oluşturmak için bir program var mı? Teknoloji üretim ve ihracının, bizlere en hızlı geri dönüşümü olacak, en yüksek katma değeri olan bir araç olduğunu biliyor muyuz?

Yukarda yazdığım sorular kadar soru yazabilirim. Aslında, soru sorarken, bir işinsanı olarak önerilerimi de yapıyorum.

Vekil, bakan, parti başkanı olabilirsiniz.

Yol haritanız var mı?

Sloganlarınıza neden inanalım?

Tek bir amacımız var aslında, hepimizin. Daha yaşanabilir bir ülke yaratmak.

Umarım ,bu ülkeyi yaşanabilir hale getirecek bir cesur lidere bu toplum sahip olur. Daha güzel bir yeni yıl temennisi düşünemiyorum.