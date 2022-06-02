Vedia Barut anılıyor

Kıbrıs Türk toplumunda iz bırakan isimlerden Vedia Barut, 19’uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle yarın anılıyor



Kıbrıs Türk toplumunun ilk iş kadınlarından Vedia Barut, ölümünün 19. yıl dönümü dolayısıyla Cuma günü mezarı başında anılacak.

Oğlu Mehmet Barut’un verdiği bilgiye göre anma töreni saat 10.00’da Lefkoşa Mezarlığı’nda yer alacak.

Kıbrıs Türk toplumunda iz bırakan isimlerden olan Vedia Barut, iş kadınlığı yanında halka kültür-sanatı, tiyatroyu sevdiren, insanlarla sıcak ilişkileriyle tanınan bir kişiydi.

Yaklaşık 60 yıl boyunca Lefkoşa’da gazete bayiliği de yapan Vedia Barut, sınır kapılarının kapalı olduğu dönemlerde bile Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında gazete değişimiyle iletişim kurulmasını sağlıyordu.

Din adamı bir babanın kızı olmasına karşın daha 12 yaşındayken sahneye çıkarak piyesler oynayan Vedia Barut, 18 yaşında bir genç kızken de tuhafiyeci dükkanı açarak Kıbrıs genelinde ilk iş kadını unvanını almıştı.

Barut, hayatının son günlerine kadar işinin başında durmuştu.

14 Şubat 1917’de doğan Vedia Barut, 21 Mayıs 2003’te hayatını kaybetmişti.

