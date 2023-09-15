Vedat Kaner Vakfı Yükseköğrenim Destek Bursu imza töreni gerçekleşti

Vedat Kaner Vakfı’ tarafından 5 başarılı öğrenciye her ay burs desteği verilecek

Vedat Kaner Vakfı’nın 2023-2024 eğitim dönemi için Yükseköğrenim Destek Bursu kazanan öğrenciler belli oldu. 5 başarılı öğrenciye her ay burs desteği verilecek.

Ön değerlendirme sonrasında geçtiğimiz hafta tamamlanan ikinci aşama değerlendirmesinde, mülakatlara davet edilen öğrencilerle görüşmeler sonuçlandı. 2023-2024 öğrenim döneminde 5 öğrenci destek bursu almaya hak kazanandı. Öğrenciler ile bir araya gelinerek burs sözleşmeleri imzalandı. İmza töreninde, Vedat Kaner Vakfı Başkanı A. Kaan Kaner ve Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.

İmza töreninde, Kaner Şirketler Grubu'nun 70. yılı anısına, şirketin kurucuları Adem Kaner ve Vedat Kaner kardeşlerin hayatlarını anlatan "Vakit Varken" isimli biyografik roman, burs alan öğrencilere hediye edildi.

Vedat Kaner Vakfı Yükseköğrenim Destek Bursu almaya hak kazanan öğrencilerimiz:

Begüm Dadakoğlu - Tıp Fakültesi

Naz Düzgün - Tıp Fakültesi

Baran Aydın - Hemşirelik

Aleyna Arlı - Hukuk

Fatma Kömürcügil - Diş Hekimliği

Vedat Kaner Vakfı Başkanı Kaan Kaner yaptığı açıklamada, gençlerin hedeflerine ulaşmalarına ve istedikleri eğitimleri almalarına katkıda bulunmanın kendileri için mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Vedat Kaner Vakfı olarak, ülkemizin geleceğini şekillendirecek gençlerin yetişmesine katkıda bulunmak, onların nitelikli eğitim imkanlarına erişimini kolaylaştırmak ve akademik başarılarını desteklemek için özveriyle çalışıldığına dikkat çeken Kaner, “Her yıl düzenli olarak açılan destek bursu programı ile ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere maddi destek sağlamakta, onların eğitim hayatlarını destekleyerek hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktayız.” dedi.

