Vay Kiracıların Haline

Sterlin bazında ciddi oranda artan kira ücretleri liranın ağır değer kayıplarıyla ödenemeyecek duruma geldi

Türk Lirası’nın akıl almaz oranlardaki değer kayıpları KKTC’de kirada oturanların kâbusu oldu.

Türkiye’de 28 Mayıs tarihinde sona eren seçim sürecinin ardından Türk Lirası üzerindeki koruma kalkanının kaldırılması paranın çöküşünü beraberinde getirdi. KKTC’de tüm mal ve hizmetler gibi ev kiraları da döviz (özellikle sterlin) üzerinden ödeniyor.

Türk Lirası’nın dövizler karşısında her değer kaybı kazancı TL cinsinden olan kiracıların aleyhine olurken, özellikle dar gelirliler, öğrenciler, çalışmak için ülkeye gelenler kira için daha çok para harcamak zorunda kalıyor.

Ev sahiplerinin insafına kalan kiracıların büyük çoğunluğu, talep edilen seviyede ki ücretleri ödeyemediği için “evden çık” söylemlerine daha fazla maruz kalmaya başladılar.

KİRALAR STERLİN OLARAK DA ARTIYOR

Veriler, Ocak-Mart 2023 arasındaki üç aylık dönemde apartman dairesi kiralarının ülke çapında İngiliz Sterlini bazında ortalama %11.57 oranında (£4.86/m²) arttığını gösteriyor.

101evler.com emlak satış sitesinin Reidin Data Analytics işbirliğiyle oluşturduğu konut piyasası verilerine göre; Üç aylık sürede Lefkoşa bölgesinde en kiraları %11.65 oranında (£3.81/m²); Girne bölgesinde %11.51 oranında (£6.22/m²); Mağusa bölgesinde %11.51 oranında (£3.7/m²) ve İskele bölgesinde de %11.51 oranında arttı.

KİRACILAR DERT KÜPÜ

Gazetemize konuşan özel sektör çalışanı bazı kiracılar, “Zaten sterlin bazında ciddi oranda artan kira ücretleri liranın ağır değer kayıplarıyla ödenemeyecek duruma geldi. Boğazımızdan kestik, ama olmuyor bir ev kirasına çalışmak zorunda kalıyoruz. Devlet nerede, vatandaş için ne yapıyorlar?” dediler. Öğrenciler ise, “Üniversiteler adası diye geldik ama pahalılık adası oldu. Ev kiraları sterlin, okul parası dolar ya da Euro ne evde yollanan para ne de burada çalışarak kazandığımız para yetmiyor, okulumuzu yarım bırakıp dönelim mi?” diye soruyor.

