banner913
banner932
MTG, gol yağdırdı
MTG, gol yağdırdı
14 0
Binatlı fırsatı tepti
Binatlı fırsatı tepti
286 0
 
Meteoroloji uyardı.. Denizlerde şiddetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji uyardı.. Denizlerde şiddetli rüzgar bekleniyor
23 0
Sizleri unutmadık, unutmayacağız
Sizleri unutmadık, unutmayacağız
19 0
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
14 0
Dublin'de bıçaklı saldırı
Dublin'de bıçaklı saldırı
17 0
Gazze'de ateşkes başlıyor
Gazze'de ateşkes başlıyor
13 0
banner964
banner985

Vatansever, Ankara’dan ödülle döndü

banner989

YDÜ’den Prof. Dr. H. Seda Vatansever, proje ortağı olduğu çalışması ile “Prof. Dr. İhsan Numanoğlu Bilimsel Araştırma Ödülü”ne layık görüldü

banner974
Vatansever, Ankara’dan ödülle döndü
banner971
Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarından DESAM Araştırma Enstitüsü Kurucu Üyesi ve Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. H. Seda Vatansever, Prof. Dr. Aydın Şencan ile birlikte yürüttüğü çalışması ile “40. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi”nde ‘Prof. Dr. İhsan Numanoğlu Bilimsel Araştırma Ödülü’ne layık görüldü. Türkiye’de çocuk cerrahisinin bağımsız bir uzmanlık alanı olmasını sağlayan ve çağdaş anlamdaki resmi ilk çocuk cerrahisi kliniğini kuran Prof. Dr. İhsan Numanoğlu’na ithafen verilen ödül, alanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. 
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği ev sahipliğinde Ankara’da yapılan ve dört gün süren “40. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi”, “26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi” eş zamanlı bir şekilde gerçekleştirildi. Kongrede, yenidoğan, onkoloji, travma ve yanık, üroloji ve deneysel çalışmalar gibi çeşitli başlıklar ele alındı. Dünyanın pek çok yerinden bilim insanlarının katılımı ile  çocuk cerrahisi alanında güncel gelişmelerin gündeme getirildiği kongrede sözlü, poster bildirileri ve videolar ile çeşitli sunumlar yapıldı. Kongrede, 93 sözlü bildiri, 96 poster bildirisi, 14 olgu sunumu ve 10 video sunumu ile bir sempozyum ve 5 panel sunumu gerçekleştirildi.
Prof. Dr. H. Seda Vatansever’in, Prof. Dr. Aydın Şencan ile birlikte yürüttüğü “İn vitro nekrotizan enterokolit modelinde sukralfatın intestinal epitel hücrelerine etkisi ve mekanizmalarının araştırılması” başlıklı çalışma, laboratuvar ortamında yapılan deneysel bir model kullanılarak, yenidoğanlarda sık karşılaşılan ‘nekrotizan enterokolit’ sorununda hücre ölümünü azaltmayı hedefleyen bir tedavi öneriyor. Özellikle yeni doğan ünitelerinde sıkça karşılaşılan bir sindirim sistemi acil durumu olan ‘nekrotizan enterokolit’, ince veya kalın bağırsağın iç tabakasındaki dokunun hasar görmesiyle oluşarak bağırsak iltihabına neden oluyor.
Ankara’da gerçekleştirilen “40. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi”nden ‘Prof. Dr. İhsan Numanoğlu Bilimsel Araştırma Ödülü’ ile dönen DESAM Araştırma Enstitüsü Kurucu Üyesi ve Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. H. Seda Vatansever’i tebrik eden Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Araştırmacılarımızın geliştirdiği projelerin bilimsel niteliğinin, aldıkları ödüllerle tescil edilmesinden büyük mutluluk duyuyorum” ifadesini kullandı.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.