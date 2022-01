Vatandaşlar seçim sonuçlarını nasıl yorumladı?

Ülkede yapılan seçimin ardından dün gece sonuçların açıklanmasıyla birlikte birçok vatandaş sosyal medya hesaplarından değerlendirmede bulundu.



Hasan Yıkıcı

Seçim sonuçlarına dair birkaç not:

TDP: Malumun ilanı. Seçimin başından baraj sorunu olduğu çok net belliydi. Birçok faktör bu sonuçta etkili olabilir. TDP'nin ancak kendisini yeniden organize ederek, liderliğini sol değerler üzerinden gençleştirerek bu krizi aşabileceğini düşünüyorum.

HP: Bir başka malumun ilanı. Bence iyi bile oy aldı. HP'nin son 5 yıllık pratiği, üzerinde yükseldiği tepkisel halk dalgasını kurucu bir siyasi yörüngeye kanalize edemeden nasıl harcadığının ve kendi kendisini yok edişinin de tarihi. Bu sonuçlar bunun tescili.

CTP: Yetersiz bir muhalefet ve seçim sürecindeki kötü reklam/propaganda sürecine rağmen beklediğimin üzerinde bir oy aldı. Vekil sayısını yükseltti. CTP için iyi bir başarı.

Bağımsızlık Yolu: Seçim sürecinde ortaya koydukları muhalefet çizgisiyle hem sol/emek eksenli hem de rejime karşı mücadele yönünde anlamlı bir örnek oldular. Çok kısıtlı maddi imkanları ile ilk kez seçime girmiş olan Bağımsızlık Yolu'nun mühür bazında aldıkları oyun hiç de fena bir oran olmadığını düşünüyorum.

Boykot: Seçim sonuçlarına etkisi bariz ortada. Diğer boykotlardan çok daha farklı ve çeşitliliği olan bir süreç yaşandı. Buradan siyasal yapılanma olarak bir şeyler çıkabilecek mi, göreceğiz.

Ediz Tuncel



Bu seçim yapılırsa hükümeti UBP ve DP kurar, gerisi dışardan bakar, boşuna seçim yapmayın, zaman ve para kaybetmeyin, UBP ve CTP yeterli çoğunluğa sahiptir, asgari müşterekte buluşup kalıcı bir hükümet kursun diye yüzbin defa söyledik, CTP UBP'nin Kıbrıs politikasını, federasyon karşıtlığını ve parti içi çekişmelerini ileri sürerek hiç buna yanaşmadı.

Dahası, bu garabet seçim sisteminde azınlık çoğunluğun iradesini birkaç vekille kilit parti rolüyle esir alıyor, bu kepazelik son bulmalıdır, 5 vekili çıkaramayan Meclis'e girememelidir dedik, sol cenah azınlığın da temsiliyet hakkı var diye tutturdu, ama azınlığın çoğunluğun haklarını yarım asırdır esir aldığını görmezden geldi, halk bu sefer derslerini kendi eliyle verdi gibi görünüyor, bal yapmaz arılar bu sefer halk eliyle Meclis dışına atıldı, çok da iyi oldu, herkes akıl koysun...

Bizim memlekette bazıları kendini alemin akıllısı, gerisini de alemin ahmağı sandığı ve başkasının hatalarının kendi hanesine kar payı olarak yazılacağını sandığı için 47 senedir burnumuz da pislikten kalkmadı...

Sonuç: UBP-DP koalisyonu....

Gerisi ya mahalleye ya da ilelebet muhalefette turşu kurmaya, özellikle akıl koymayan sol ağzını havaya açacak, ve İlk defa beş yıl sürecek bir hükümet kurulacak, bir sonraki seçimde ise UBP tek başına 30 vekil çıkaracak ve tek başına iktidar olacak, demedi demeyin...

Mehmet Ekin Vaiz

Bülent Dizdarlı:



Oy vermek için kutuya girip oy pusulamı açtığım anda seçim kurullarına ve oy sayacak olanlara acıdım. Çarşaf gibi liste… Açıp kapaması bile eziyet

Üstelik bu seçim sistemi hiç adil değil.

Naim Uzunoğluları



Tekin Birinci:

HP Balonu söndü

TDP + TKP + BH birlik sağlayamayınca hem eldeki vekillerden olundu hem de ya sandığa gidilmedi ya da CTP ye oy kaydı

Cemal ve Mehmet Hocalar ikisi de istifa edip gençlerin onunu açsınlar çünkü geleceği kaybettiriyorlar...

YDP de iç çekişmenin kurbanı oldu...

DP her zaman olduğu gibi barajı geçmez denilmesine rağmen yine geçti ve belli bir tabanı olduğunu kanıtladı...

Daha karmalar ve kesin sonuçlar gelmedi ama ilk değerlendirmelerim bunlar

Emirali Tatlıdil:



Hasan Mullaoğulları:

Burnundan kıl aldırmayan sol " particikler" solda birliğe

hayır demeye devam ettikçe

arkadan nal toplamaya da devam edecek.

Murat ettikleri nedir ki birlik olup sağın karşısında tek yumruk duramıyorlar?

Bu ayrıcılık gayrıcılık işinden şimdiye kadar yapılan seçimlerde kim ne kazanmıştır?

Selçuk Garanti:

Vatandaşın mesajı nettir!

Orhan Aslan



Halk iki partiye koalisyon yetkisini verdi. Tek güçlü hükümet bu şekilde kurulabilir diğer şekilde güçsüz tehlikeli koalisyon olur.



Emir Ertorun:

Birer cümle ile partilerin seçim başarısı…

Ulusal Birlik Partisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yakaladığı başarı ve ivmeyi Faiz Sucuoğlu ile devam ettirdi, beklendiği gibi oy ve milletvekili sayısını artırdı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, seçimin kazananı… Tufan Erhürman başarılı bir seçim süreci yürüttü ve yüzde elli civarında milletvekili sayısını artırdı, güçlü bir muhalefet oluşturdu.

Demokrat Parti, tek adam partisi değil, tabanının ne kadar güçlü olduğunu gösterdi, Fikri Ataoğlu en güçlü koalisyon ortağı adayı.

Halkın Partisi ve Kudret Özersay…

Yeniden Doğuş Partisi, her şeye rağmen sürpriz yaparak, oyunu ve milletvekili sayısını artırdı, dıştan desteğe devam…

Bağımsızlık Yolu ile TKP, TDP’ye kaybettirdi, tebrikler Akıncı… seçimin en üzücü sonucu.