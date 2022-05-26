Vatandaşlar Euro’ya geçilmesini istiyor

CMIRS’ın anketine göre vatandaşların yüzde 72.38’i Euro’ya geçilmesini istiyor. Ankete göre vatandaşların yüzde 61.29’u olası bir çözüm planına evet diyecek

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Nisan ayında 500 kişi ile telefon anketi şeklinde yaptığı kamuoyu araştırmasının üçüncü ve son bölümü dün açıklandı.Anketin son bölümünde katılımcıların yüzde 72.38’inin döviz krizinin etkilerinin azaltılması için Kıbrıs’ın kuzeyinde Euro’ya geçiş yapılmasını istediği ortaya çıktı.Katılımcıların yüzde 77.94’ü çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması gerektiğini ifade etti.Yine ankete göre vatandaşların yüzde 61.29’u olası bir çözüm planına evet oyu vereceğini belirtti.Ankete katılanların yüzde 84’ü ülkede suçun yapanın yanına kaldığını düşünüyor.Katılımcıların yüzde 89.04’ü ülkede yolsuzluğun yaygın olduğunu düşünüyor.Ankete katılan vatandaşların yüzde 76.85’i ülkede organize suçların yaygın olduğunu düşünüyor.Katılımcıların yüzde 72.38’i döviz krizinin etkilerinin azaltılması için Kıbrıs’ın kuzeyinde Euro’ya geçiş yapılması gerektiğini ifade ediyor.Katılımcıların yüzde 74.69’u iklim değişikliğinden dolayı kaygılı olduğunu söyledi.Vatandaşların yüzde 70.19’u çocuklarının ülkede iyi bir geleceğe sahip olacağını düşünmüyor.Ankete katılan vatandaşların yüzde 45.09’u bu ülkede kendini özgürce ifade edemediğini belirtti.Ankete katılanların yüzde 74.76’sı ülkeyi yönetenlerin halkın ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmediğini düşünüyor.Katılımcıların yüzde 68.9’u Güney Kıbrıs’a geçişlerde yeni kapılar açılması gerektiğini düşünüyor.Vatandaşların yüzde 63.2’si Güney Kıbrıs’la yeni güven yaratıcı önlemlere ihtiyaç olduğunu ifade ediyor.Vatandaşların yüzde 77.94’ü çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması gerektiğini belirtti.Katılımcıların yüzde 62.47’si Rum tarafının Maraş-Havaalanı-Mağusa Limanı önerisinin kabul edilmesi gerektiğini düşünüyor.Katılımcıların yüzde 40.6’sı seçmek durumunda kalsa iki toplumlu iki bölgeli Federasyonu tercih edeceğini belirtirken, yüzde 35’i uluslararası tanınmışlığı olan iki ayrı devlet seçeneğini, yüzde 5.8’i ise Kıbrıs Sorununu çözmeden mevcut durumun devamını tercih ettiğini belirtti.Ankete katılan vatandaşların yüzde 61.29’u olası bir çözüm planına evet oyu vereceğini söyledi.