Vatandaşın vadeli birikimi eriyor

KKTC ekonomisinde kullanılabilecek toplam para miktarını gösteren ‘Para Arzı’ bir yılda %52 oranında arttı. Mart 2022’de 78,6 milyar TL olan para arzı, Mart 2023’te 119,1 milyar TL’ye çıktı. Para arzının önemli kısmını oluşturan “Vadeli mevduat” 60,6 milyara çıktı ama payı %51’in altına indi

KKTC ekonomisinde kullanılabilecek toplam para miktarını gösteren ‘Para Arzı’ (M3), Mart 2023’te 119 milyar 109 milyon TL düzeyinde saptandı. KKTC Merkez Bankası verilerine göre 2022 yılı sonunda 111,3 milyar TL’yi; Ocak 2023’te 114,2 milyar TL’yi geçen para arzı Şubat’ta 522 milyon TL düşüş gösteren para arzı 113,7 milyar TL’ye inmişti. M3’ün yıllık bazdaki artışı %51.49 oranında, aylık artışı ise %4.71 oranında kayıtlara geçti. M3’ün Mart 2022’deki seviyesi 78,6 milyar TL olarak açıklanmıştı.

SADECE 2 AYDA DÜŞTÜ…

Para arzı, sadece Nisan 2022 ile Şubat 2023’te de (%0.46 oranında) gerilerken, geriye kalan aylarda hızlı yükseldi. Ekim 2022’de ilk kez 100 milyar TL barajını geçen M3’ün en sert yükselişi ise Kasım 2021’de (106,7 milyar) %22.49 oranıyla saptanmıştı. TC Merkez Bankası’nın faiz artırımları sonucunda TL’nin dengesinin bozulmasıyla açıklanan bu artış sonrasında, sadece iki ayda çok hafif gerileme görüldü. Para arzı, Mart 2023’te ise tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştı.

VADELİNİN PAYI HIZLI DÜŞÜYOR…

Resmi verilere göre, %50.95 ile para arzının yarısını oluşturan “vadeli tasarruf mevduatın” payının Mart 2023’te de düşüşünü sürdürdü. Mart 2022’ye kadar %56-59 bandında hareket eden vadeli mevduat, %51’in altına kadar gevşedi. Buna karşılık, iki yıl önce %8 olan “vadesiz tasarruf mevduatın” payı, Mart 2033 itibarıyla %15’i (17,9 milyar TL) geçti. Finans çevreleri vadesiz mevduatın bir yıl içinde %111; vadeli mevduatın ise %37 büyüdüğüne işaret ederek, vatandaşın birikimini her an harcanabilecek pozisyonda tuttuğuna işaret etti.

