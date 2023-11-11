Ekonomistler, döviz kurlarının daha da artacağı öngörüsünde bulundu. Ekonomist Göksel Saydam, Vatandaşlara “tasarruf” çağrısında bulundu ve “Yarın ne olacağı belli değil, vatandaş evine gıda malzemesi takviyesi yapmalı” diye konuştu

Türk Lirası (TL) döviz karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.Serbest piyasalarda dün dolar 28,65; Euro 30,61 ve Sterlin de 35.05 TL’den günü kapattı.Döviz kurlarının yükselmesi nedeniyle binlerce özel sektör çalışanı ile dar gelirlilerin cebindeki para döviz bazında daha da eridi.Asgari ücretin belirlendiği 12 Temmuz tarihinde dolar/TL kuru 26,35 TL; Euro/TL kuru 29,35 TL; sterlin/TL kuru da 34,25 TL’den işlem görüyordu. O dönemde asgari ücret 597,72 dolar; 538,46 Euro ve 459,85’te tekabül ediyordu.Ancak aradan geçen 3 ayda asgari ücret güncel kurlara göre düştü.Net 15 bin 750 TL olan asgari ücret bugünkü kurla 549,35 dolar; 513,86 Euro ve 445,54 sterline gerilemiş oldu.Ekonomistler, döviz kurlarının daha da artacağı öngörüsünde bulundu.Ekonomist Okan Veli Şafaklı, döviz kurlarında yüzde 1’lik bir dalgalanma yaşandığını belirterek bu yükselişin normal olduğunu dile getirdi.Şafaklı, dövizin Türkiye’deki enflasyona paralel daha da artmasının beklendiğini ifade ederek kurların enflasyona bağlı olduğuna dikkat çekti.Döviz kurlarının faizle ters, enflasyonla doğrudan orantılı olduğunu vurgulayan Şafaklı, ülke riski, istikrar yaratıcı unsurlar, ödemeler dengesi ile cari ve bütçe açığı dengelenmeden, faiz politikası ve ekonomik yapı da güven vermeden dövizin sabit tutulamayacağını söyledi.Şafaklı, politikalarda nispeten bir iyileşme olduğunu ancak dünyanın beklediği yapısal reformların henüz hayata geçirilemediğini belirterek “Böyle bir ortamda döviz kurları sabit olamaz” dedi.SAYDAM: KURLAR DAHA DA YÜKSELEBİLİREkonomist Göksel Saydam da, Türk Lirası’nın değer kaybetmesine Ukrayna-Savaşı’na ilaveten Filistin-İsrail savaşının da etkili olduğunu söyledi.Saydam, savaşlar nedeniyle mal ve hizmetlerin ulaştırılmasında deniz ticaretinin oldukça etkilendiğini belirterek çeşitli risklerin oluştuğunu belirtti.Petrol fiyatlarının da gitgide yükseldiğine dikkat çeken Saydam, tüm etkenlerin döviz kurlarının yükselmesine neden olduğunu dile getirdi.Kurların daha da yükselebileceğini dile getiren Saydam, “öngörülmeyen belirsizlik” dolayısıyla da birçok ürünün fiyatının artabileceğini vurguladı.Vatandaşlara “tasarruf” çağrısında bulunan Saydam, “Yarın ne olacağı belli değil, vatandaş evine gıda malzemesi takviyesi yapmalı” diye konuştu.Saydam, vatandaşların eski alışkanlıklarından da vazgeçmesi gerektiğini belirterek döviz kurlarının yükselmesine bağlı olarak iğneden ipliğe her ürünün fiyatının artabileceğine dikkat çekti.