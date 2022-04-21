Vatandaş ateş püskürdü

Ülke yangın yeriyken 45 günde hükümetsiz kalınmasına, vatandaşlar isyan etti. Dün sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getiren vatandaşlar “Yazıklar olsun” dedi.





İşte vatandaşların tepkileri:





LTB Başkanı Mehmet Harmancı: Tüm bunları UBP iç sorunu olarak görmek ve görmek istemek sorunun esas kaynağıdır. Sorun bağımlılık, icazet ve irade sorunudur. Şimdi bağırıp çağırıp ağlayan bir çok kesimin Cumhurbaşkanlığı seçiminde takındığı tavır, alınan buyruklar, kabul ettikleri görevler bugüne gelinmesinin de tetikleyicisidir.

Kendisini o makama getirenlerin ne düşündüğünü elbette soracak Cumhurbaşkanı çünkü gücünü aldığı yerin neresi olduğunu çok iyi biliyor.

UBP ile ideolojik olarak yan yana gelinemez ama UBP tabanını oluşturan ve bizlerin de bildiği doğru dürüst insanlar bu ilişki biçimin sonlanması için net bir tavır ortaya koymaları gerekir. O seçimde bu ilişki biçiminin paravanı haline gelmiş kurum, kuruluş ve organizasyonlar da takkelerini öne alıp özeleştiri yaparak bunun analizini yapmak zorundadırlar.

Hade yap boz yapmaya devam, ne demiştiniz istikrar alın size istikrar, üzüm tanesini değiştirmek için üzüm boğumunun verildiğini de gördük.

Bu batak sizi batırırken hepimizi de içine çekiyor, düzgün ilişki biçimi kurmak saygı istemek ve saygı talep etmek kötü değil, günah değil, suç hiç değil…







CTP milletvekili Erkut Şahali: Kabinedeki bir bakanı görevden alacak irade hem başbakanda, hem de cumhurbaşkanında yoksa ve bunun için bir hükümet olduğu gibi imha ediliyorsa, siyasetin sefaleti bir kez daha kanıtlanmış oluyor.

Bu kafayla hangi baskıya boyun eğmez ki bunlar!

Vazgeçin beyler, bu iş size göre değil!

Halkın zamanına yazık...



Hasan Canpolat: Sil baştan. Tatar'ın partilerle görüşmeleri, hükümeti kurma görevini vermesi, Sucuoğlu'nun partilerle görüşmeleri, kabinenin sunulması, onaylanması, hükümet programının meclise sunulması, program üzerindeki görüşmeler, güvenoylaması... Yazması bile bunalttı. Kaldı ki bunların çoğu Anayasa ve yasada takvimleniş... Nerden baksan en az bir ay... Mastrübasyon, tatmin (egoların) bir çeşit değil ki... Hem de sorunlarına acil çözüm bekleyen bir toplumun sırtında(n)... Kim için, ne için...



Ufuk Çağa: Şaka gibi, Tatar, Başbakan Sucuoğlu'nun istifasını kabul etti ve hükümeti kurma görevini Başbakan Sucuoğlu'na verecek. Ülkede gerçekten tam bir akıl tutulması yaşanıyor. 5 dakikada çözülecek sorun şimdi 15 günde çözülecek. Katkısı olanlara yazıklar olsun, ülkenin içine ettiniz.





Buluç Gökbörü: Çok acayip, bakan yerinden kalkmak istemediği için hükümet istifa eder. Tatar da bakan'ın görevden alınma talebini değil hükümetin istifasını kabul eder. İnanılmaz bir yüzsüzlük örneği gerçekten. Anakondadan beter her şeyi hazmedebilen UBP'lilerin bile midesi bulanmış olabilir.



Emine Solyalı: Bir bakan görevden alınmasın diye bir hükümet istifa mı eder. Herşey sil baştan. Olan halka olur.



Haşim Kiracıoğlu:

Eee biz ne anladık? Gitti bizim elektrik indirimi da alkol indirimi da.



Esra Aşina Büyükhüseyin: Siz ancak da oyuncuk oynayın onun içinde. Kim geçsin o koltuğa kim daha çok cebini doldursun gavgası uğruna hükümet düşürün ancak da. Halk da bugünü nasıl geçirecem derdiynan uğraşsın.



Derviş Maaşoğlu: Yetişkin bir KKTC hükümeti ayda bir kez istifa etme özelliğine sahip.



Hüseyin İzzet: Buna resmen şike derler, yani karşılıklı anlaşmalı bir oyun. Oyuncular hep ayni olan biz halka oluyor. Rezalet kelimesi az gelir. Bunun adı kepazelik.



Fatma Kişmir: Herkes, istisnasız dillendiren dillendirmeyen karar vericinin kim olduğunu biliyorsa bu kendimizi kandırmak değil de nedir? Gerçekten kaç nesil daha harcanmasını bekliyoruz? Kendimizden geçtik de canımız çocuklarımız torunlarımız onların geleceğini de yok ettiğimizi ne zaman göreceğiz tabii ki göremeyeceğiz çünkü onlar lanet okurken biz kemik olmuş olacağız.



Naim Uzunoğluları: “Yıllardır bu toplumu UBP nin iç kavgalarına teslim ettiniz. İnsanlar geçim derdinde. Hükümet şartlı istifa derdinde. Böyle ülke yönetilmez. Covid bizim ömrümüze denk geldi. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümet edenler de bizim ömrümüze denk geldi.

Derviş sabrı dilerim herkese







