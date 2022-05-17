Vakıflar’dan üç okula yeni kütüphane

Alayköy İlkokulu'na ve 20 Temmuz Fen Lisesine kütüphane hediye eden Kıbrıs Vakıflar İdaresi bu kez LTL’ye yeni bir kütüphane inşa etti. Vakıflar olarak 2022'yi Eğitim (İlim) Yılı ilan ettiklerini hatırlatan Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. İbrahim Benter, tüm okullara kütüphane ve laboratuvarlar kurma sözü verdi

451. yılını kutlayan Evkaf, önemli Türk ve Müslüman geleneklerinden olan hayır işi ve iyiliği sürdürmeye devam ediyor.Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla Lefkoşa Türk Lisesi'ne yapılan okul kütüphanesi, okulda düzenlenen törenle açıldı.Kıbrıs'ın en eski okullarından biri olan Lefkoşa Türk Lisesi, dün Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı'nın cömert desteğiyle inşa edilen ve tamamen yenilenmiş bir kütüphaneye sahip oldu.Okulun kütüphane alanı 100 metrekareye genişletilerek daha fazla kitap stoklanması sağlandı.Kütüphane rafları tamamen dolduğunda yerli ve yabancı olmak üzere tam 4000 kitabı karşılayacak kapasiteye sahip bir alana hizmet edecek.Kütüphanede ayrıca geniş bir arşiv tesisi, okuma ve sessiz çalışma alanları, öğrencilere araştırma ve çalışmalarında yardımcı olmak için yeni bilgisayarlar, fotokopi makineleri ve yazıcılar ile dijitalleştirilmiş bir alan sunuluyor.Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 125 yıl önce her kesimden öğrenciye kaliteli bir eğitim vermek amacıyla kurulan Lefkoşa Türk Lisesi okul yönetiminin istikrarlı kararlarına destek çıkacak yeni girişimlere destek sağlamaya devam ediyor.Okul bünyesinde eğitim gören hiç bir gencin evde bilgisayarı olmaması durumunda ödevini yapamaması, kitap alacak maddi imkânlarının oluşmaması ya da öğrencinin okula erişiminde bu gibi nedenlerden ötürü dezavantajlı durumuna düşmemesini engellemek adına gençleri okula kazandıracak kütüphane fikri ortaya atılmış ve hayata geçirildi.Dünkü açılış töreninde konuşan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. İbrahim Benter, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak 2022'yi Eğitim (İlim) Yılı ilan ettiklerini vurguladı.Tüm okullara kütüphane ve laboratuvarlar kurma sözü vererek, üçüncü yeni kütüphaneyi Kıbrıs Türk okullarına ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Benter, “Bu yaşamsal alanlar, çocuklarımızın daha fazla kitaba, daha iyi okuma ortamlarına ve çalışmaları için gerekli olan diğer yeni dijital araçlara erişimlerini sağlayarak evlatlarımızın almış oldukları bilgiler ışığında gelişim göstermeleri ve bunu gerçek hayatta fikirleriyle ortaya çıkarmalarını sağlamak amacındayız” dedi.Prof. Benter, “Önümüzdeki haftalarda ve aylarda daha fazla okulu destekleyerek, öğrencilerine rahat ve çekici kütüphane alanları sağlamalarına yardımcı olmayı dört gözle bekliyoruz” diye konuştu.Kıbrıs Vakıflar İdaresi geçtiğimiz altı hafta içerisinde de Kuzey Kıbrıs genelinde var olan okullara kütüphane desteği sağlamıştı.Vakıflar, 20 Temmuz Fen Lisesi ve Lefkoşa Türk Lisesi’ne kendi imkânlarıyla kütüphane hediye ederken aynı zamanda Alayköy İlkokulu’na da ortak kuruluşlarla yapılan kütüphaneye dijital alanda destek sağlayarak katkı koydu.Geçtiğimiz hafta Kıbrıs Vakıflar İdaresi, başkent Lefkoşa'da yer alan 20 Temmuz Fen Lisesi'ne de modern bir kütüphane açılışı gerçekleştirmişti.Açılış törenine KVİ Başkanı Prof. Dr. Benter, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Daire Başkanı Cengiz Topel Uzun, kütüphane projesine destek veren kurum temsilcileri, okul aile birliği üyeleri, okul personeli ve öğrencileri olmak üzere birçok kişi katılım gösterdi.Aynı zamanda Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 1 Nisan 2022 tarihinde de Alayköy İlkokulu'na yeni bir kütüphane yapılması için gereken desteği sağladı.35 m2 büyüklüğündeki yeni kütüphane alanında, öğrencilerin kitap anlatımlarını dinleyebilmeleri için sesli kitap sitelerine erişebilen internet bağlantılı yeni bir interaktif televizyon bulunuyor.