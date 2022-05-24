Vakıflar, Birkan Uzun anısına burs veriyor

Vakıflar İdaresi, 2021-2022 eğitim yılında üniversite öğrencilerine yönelik Birkan Uzun anısına burs veriyor. Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, “Nice Birkan’lar yetiştirmek adına böyle bir çalışmada yer almak Evkaf olarak bizim için bir gurur kaynağıdır” dedi

Birkan Uzun anısına 2021-2022 eğitim yılında üniversite öğrencilerine yönelik verilmesi uygun görülen burs niteliklerinin çağrısı Evkaf tarafından duyuruluyor.

Toplamda 3 kişilik kontenjana sahip olan burs, KKTC vatandaşlığı bulunan öğrencilere hizmet etmeye hazır hale getirildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birkan Uzun bursunu almaya hak kazanan ve 8,5 ortalamaya sahip olan üç öğrenciden her birine lisans eğitimleri süresince yılda üç asgari ücret olacak şekilde destek sağlanacak.

Açıklamada, burs kazanma hakkına sahip olmak isteyen öğrencilerin istenen koşulları yerine getirmesi gerektiği kaydedildi.

Koşullar şöyle:

“KKTC Ortaöğretim Kurumlarından mezun ve Yüksek Öğretime kabul almış olmak; sporcu veya sivil toplum örgütlerinde gönüllü faal çalışmalar yapmış olmak; (İlgili Sivil Toplum Derneğinin referans yazısı da gerekmektedir); kişinin Birkan Uzun bursuna başvuru nedenlerini ve kişisel amaçlarını da içeren bir yazı ile birlikte başvurması.”

Açıklamada, bahsedilen tüm koşulların ve belgelerin tam olması halinde değerlendirme hakkı kazanan öğrencilerin 20 Temmuz 2022 tarihine kadar, başvurusunu hazırlayacağı mektup ile birlikte Kıbrıs Vakıflar İdaresine iletmesi gerektiği kaydedildi.

Sonuçlar KVİ’nin belirleyeceği 3 üyenin, Birkan Uzun’un ailesinden belirlenen bir üye ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın daire müdürleri arasından belirleyeceği bir üye tarafından değerlendirmeye alınıp karar verileceği kaydedildi.

Yapılacak olan değerlendirmede eşitlik bulunması halinde anne veya babası hayatta olmayan öğrencilere öncelik hakkı sunulacağı belirtildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Birkan Uzun ile vefatından önce de görüştüklerini ve Birkan’ın ulaşmak istediği hedeflere yardım edebilmek adına Evkaf’ın her zaman yanında olduğunu belirtirken hedefleri için bu kadar çaba gösteren bir gencin gelecek nesillere de örnek teşkil etmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Benter sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Nice Birkan’lar yetiştirmek adına böyle bir çalışmada yer almak Evkaf olarak bizim için bir gurur kaynağıdır. Bu nedenle hem Birkan’ın anısını yaşatmak hem de gençlerimize örnek teşkil edecek yollar oluşturmak artık bizim görevimizdir. Birkan kısa hayatında çok değerli işler başararak göstermiştir ki 'Hedeflerimizi yüksek tutarsak ve çok çalışırsak başaramayacağımız iş yoktur'."