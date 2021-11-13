Vaka sayıları artacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, önümüzdeki aydan itibaren bahar aylarına kadar vakalarda artış olmasını beklediklerini açıkladı





Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede mevsim değişiminin başladığını, mevsim değişikliklerinin her tür hastalığa davetiye çıkardığını, Covid-19 salgının da bu koşullarda daha da etkin olacağını, halkın bir pandemi sürecinden geçilmekte olduğunu bir an bile unutmadan davranması gerektiğini söyledi.

Pilli, “Geçmiş dönemle alakalı veriler artık elimizde. Bu veriler ışığında uzun vadeli projeksiyonlar yapabiliyoruz. İstatistiklere bakacak olursak, önümüzdeki aydan itibaren bahar aylarına kadar vakalarda bir miktar artış olmasını bekliyoruz.” diyen Pilli, aşılanma oranı yukarılara çekilebilirse, vaka sayıları artsa bile sağlık sistemine yük bindirebilecek ağır vaka sayılarının uygun seviyelerde tutulabileceğini kaydetti.

Pilli, “ Bu nedenle gerek 1. Doz gerekse zamanı gelen diğer doz aşılarınızı mutlaka yaptırın. Özellikle 12 yaş üzerindeki herkes aşılarını yaptırmalıdır.” dedi.

Pilli şöyle devam etti:

“Altını çizerek vurgulama istiyorum şu anda tüm merkezlerimizde aşı yapılmaktadır. İlerleyen günlerde aşı kampanyamız genişletilecektir. Hedefimiz tüm vatandaşlarımızı en kısa sürede aşılamaktır. Aşılanmak üzere başvuran hiçbir vatandaşımız geri çevrilmeyecektir. Tüm veriler aşının salgınla mücadelede, özellikle hastalığın geçirilme seviyesine ciddi etki yaptığını gösteriyor. Sağlığınızı riske atmayın. Aşınızı mutlaka yaptırın. “



