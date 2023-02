Uzmanlar Kıbrıs’ta deprem olasılığını değerlendirdi

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen ve 10 binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan depremlerin ardından deprem konusu Kıbrıs’ta da gündemin birinci sırasında yer almayı sürdürürken, Türkiye’den deprem uzmanları, Kıbrıs’ta deprem olasılığını değerlendirdi.









Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen ve 10 binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan depremlerin ardından deprem konusu Kıbrıs’ta da gündemin birinci sırasında yer almayı sürdürürken, Türkiye’den deprem uzmanları, Kıbrıs’ta deprem olasılığını değerlendirdi.Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirlerinin görüşüne başvurduğu Gazi Üniversitesi Jeoloji Profesörü, Deprem Uzmanı, Akademisyen Profesör Doktor Süleyman Pampal, Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın ortak görüşü Kıbrıs’ta bir deprem yaşanma riskinin her zaman var olduğu, ancak bunun hemen olacak gibi yorumlanmaması yönünde… Öte yandan, Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ise, Samandağ ile Kıbrıs arasında deniz içinde bir deprem yaşanma olasılığı olduğunu görüşünü dile getirirken, bunun karayı fazla etkilemeyeceğini düşündüğünü dile getirdi.-Prof. Doktor Süleyman Pampal: “Kıbrıs’ta 8’den büyük depremler ve tusunami tehlikesi her zaman var”Gazi Üniversitesi Jeoloji Profesörü, Deprem Uzmanı, Akademisyen Profesör Doktor Süleyman Pampal, Kıbrıs’ın içinde bulunduğu alanda hemen bir deprem olacak gibi bir durumun söz konu olmadığını söyledi.Pampal, Kıbrıs'ın tarihinde şiddeti 8'den büyük depremler olduğunu ifade ederek, Kıbrıs’ta 8’den büyük depremlerin ve tsunami tehlikesinin her zaman bulunduğunu söyledi.Böyle bir durumda Türkiye’nin Akdeniz bölgesi ve Kıbrıs’ın bundan etkilenmesinin olası olduğunu ifade eden Pampal, Kıbrıs’ın, Kıbrıs yayı diye adlandırılan bölge içinde yer aldığını, deniz altında bir hareketlenmelerin her zaman mümkün olduğunu kaydetti.Pampal, kırılmanın Arap ve Anadolu levhasını etkilediğini, dolayısıyla fayın Afrika levhasından bağımsız hareket ettiğini belirterek, Kıbrıs’ın içinde bulunduğu alan için hemen “kırıldı kırılacak” demenin doğru olmadığını belirtti.-Prof. Dr. Şükrü Ersoy: “Kıbrıs’ta bugün-yarın deprem olacağını belirten bir şey yok”Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Kıbrıs’ta hemen bir deprem olacağı konusunda hiçbir öngörüsü ve elinde hiçbir bilimsel veri bulunmadığına işaret ederek, “Bugün-yarın deprem olacağını belirten bir şey yok” dedi.Yaşanabilecek en büyük üç depremin Türkiye’de yaşandığını belirten Ersoy, Hatay’da pazartesi gecesi meydana gelen depremi öngörüldüklerini, Samandağ açıklarında bir kırılma beklediklerini ve beklenenin olduğunu söyledi.Deprem uzmanı Ersoy, ancak Kıbrıs’a dair hiçbir öngörülerinin olmadığını, bu yönde ellerinde herhangi veri bulunmadığını ifade ederek, yaşanan depremlerin Kıbrıs için bir gerilim yaratacağı ve hemen tetikleyeceği anlamına gelmediğini kaydetti.“Elbette ki Kıbrıs depremler açısından çok masum bir yer değil” diyen Ersoy, Kıbrıs’ta bir tsunami beklentisinin olup olmadığının sorulması üzerine ise, denizin içinde hareketlenmeler olabileceğini, denizin içinde yaşanan her 3 depremden 1’inin tsunamiyle sonuçlanabileceğini söyledi.-Prof Dr. Ahmet Ercan: “Kıbrıs yayında bir deprem olasılığı çok zayıf”Prof. Dr. Ahmet Ercan ise, şu an için Kıbrıs yayında bir deprem oluşması olasılığını çok zayıf gördüğünü söyledi.Önceki akşam gerçekleşen 6,4’lük depremle oluşan gerginliğin bir kısmının ya Kıbrıs Dalma Batma Kuşağına, ya da Ölüdeniz kırığına aktarılmasının beklenebileceğini dile getiren Ercan şöyle devam etti:“Eğer Kıbrıs Dalma Batma Kuşağına aktarılırsa bu, Güney Kıbrıs’ta göçüntü türü depremler oluşturabilir. Bunun en çok yıkım yapacağı yerler de Güney Kıbrıs olabilir. Ama şu an bunun olma olasılığı bana göre çok zayıftır.”Kuzey Kıbrıs’ta da bir deprem yayı bulunduğunu ancak orada da ivedi bir hareketlilik görünmediğini dile getiren Ercan, “Kıbrıs için acil bir uyarı gerektiğini düşünmüyorum. Dalma batma kuşağında depremler genellikle yıkıcı olur ama şu anda bunun yaşanacağına dair bilimsel kanıt yok” ifadelerini kullandı.-Jeolog Prof. Dr. Okan TüysüzJeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, pazartesi günü yaşanan ve merkez üssü Hatay olan 6,4 büyüklüğündeki depremin Latakia (Lazkiye) fayına yüklendiğini belirterek, Samandağ ile Kıbrıs arasında deniz içinde bir deprem yaşanma olasılığı olduğunu ancak bunun karayı fazla etkilemeyeceği görüşünü ortaya koydu.6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin Adıyaman Çelikhan’dan başlayarak Antakya’ya kadar uzandığı, 20 Şubat’ta Hatay’ın Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ise Samandağ ile Antakya arasındaki bir fayın kırıldığı bilgisini aktaran Tüysüz, şöyle konuştu:“Samandağ ile Antakya arasındaki fay Samandağ’dan Akdeniz’e giriyor, Latakia (Lazkiye) fayı ile Kıbrıs’ın güneyine gidiyor. Bu fayda bir miktar stres birikmiş olma ihtimali var. 6.4’lük deprem Latakia (Lazkiye) fayına yüklendi. Samandağ ile Kıbrıs arasında bir sıkışma var, bir deprem olasılığı var. Olacak demiyorum ama olursa Karpaz Zafer burnu ile Samandağ arasında deniz içerisinde olur, karada değil.Akdeniz’de tsunami riskinin de sorulması üzerine Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Akdeniz ve çevresinde geçmişte tsunamiler oldu, biliyoruz. Ama bu fay sol yanal atımlıdır, blokları sola doğru hareket eden faylardır. Blokları sola doğru hareket eden faylar deniz tabanının alçalmasına veya yükselmesine neden olmuyor. Tsunami, alçalma veya yükselme ile olur… Yani tsunami olmayacağını, olsa da güçlü olmayacağını düşünüyorum” dedi.