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Uyuşturucuya 12 ay hapis

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Lefkoşa’da satışa hazır paketlerde 24 gram uyuşturucu ile yakalanan ve daha önceden de bu suçtan sabıkası olan Vural Bozlar, 12 ay hapis cezasına mahkum edildi

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Uyuşturucuya 12 ay hapis
Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır paketlerde 24 gram uyuşturucu ile yakalanan sabıkalı sanık Vural Bozlar 12 ay hapis cezası aldı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti aleyhine verilen kararı Yargıç Murat Soytaç açıkladı.
Soytaç, sanığın mahkûm olduğu suçun ciddiyetinin altını çizdi.Soytaç, bu tür suçların ciddi ve toplumda huzursuzluk ile endişe yarattığına işaret ederek, uyuşturucu kullanımının toplumda da yaygınlık kazandığını anlattı.Soytaç, 17 adet foile sarılı uyuşturucu maddeler yakalanması, satmak niyetinde olması ve uyuşturucudan sabıkası olmasını aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti.
Soytaç, bu suçların önüne geçilebilmesinin ve kamu yararının düşünülmesinin önem arz ettiğine dikkat çekerek, caydırıcı ve ibret verici bir cezanın verilmesi gerektiğini göz önünde bulundurulduğunu ve sanığa 12 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı
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