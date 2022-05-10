Uyuşturucuda Güney Kıbrıs bağlantısı araştırılıyor

Havaalanında ele geçirilen ve Yunanistan ve KKTC bağlantısı olan 11 kilo Hintkeneviri türü uyuşturucunun Güney Kıbrıs ayağı olup olmadığı araştırılıyor



N­arkotik polisinin gerçekleştirmiş olduğu başarılı “Son yolculuk” operasyonu neticesinde ele geçirilen 11 kilo Hintkeneviri ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Aikaterini Katsafadou mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Polis, zanlının Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal Ve Tasarruf suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 05.05.2022 tarihinde saat 15:10'de Devlet Havalimanından KKTC'ye giriş yapan 38 yaşındaki zanlı Aikaterini Katsafadou'nun valizi içerisinde Gümrük ve Rüsumat dairesinde görevli personel ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polisler tarafından huzurunda yapılan kontrolde; 9 paket halinde şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 11 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınıp, zanlının “Son yolculuk operasyonu” kapsamında tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda Zanlının 04.05.2022 tarihinde Yunanistan'da uyuşturucu işleriyle uğraştığını bildiği Makis isimli şahsın yönlendirmesi ile tanımadığı bir bayan şahıs ile görüşüp KKTC'ye gelmek için biletleri, KKTC'de kalacağı otele ait giriş belgelerini ve yolda ihtiyaçlarını karşılamak için 450 Euro para aldığının öğrenildiğini söyledi.

Polis, yine yapılan soruşturmalarda zanlının 05.05.2022 tarihinde Yunanistan'da Makis isimli şahısın yönlendirmesi ile bilet ve otel giriş belgelerini aldığı bayan şahıs ile hava alanında buluşup tasarrufunda bulunan söz konusu maddeleri KKTC'ne ithal etmek için teslim aldığının öğrenildiğini anlattı.

Polis, yapılan soruşturmalarda zanlının söz konusu maddeleri Makis isimli şahsın ayarladığı otel yerleştikten sonra konu şahsın yönlendireceği tanımadığı bir şahsa teslim edeceği ve bu işe karşılık olarak da 1000 Euro para alacağının öğrenildiğini söyledi.

Polis, zanlının tercüman aracılığı ile suçlarını itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtip, piyasa değeri 6 milyon TL olan uyuşturucuyla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini anlattı.

Polis, Yunanistan ve KKTC bağlantısı olan uyuşturucunun Güney Kıbrıs ayağı olup olmadığının da araştırılması gerektiğini söyledi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.





Polis teminat talep etti, yargı cezaevine gönderdi



Lefkoşa’da arkadaşlarına para karşılığı fuhuş yaptıran iki kişi cezaevine gönderildi







Lefkoşa’da meydana gelen “Fahişelik yaptırma, Fahişelik yaptırmaya yardımcı olma ve Fuhuşa teşvik” suçlarından tutuklanan zanlılar Ngozi Blessing Mecha ve Eunice Asibor mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, Fahişelik yaptırma, Fahişelik yaptırmaya yardımcı olma ve Fuhuşa teşvik suçlarına methaldar olduklarını belirtti. Polis, 6 Mart ve 04 Mayıs 2022 yılı içerisinde Lefkoşa'da, Lefkoşa'da sakin zanlı Ngozi Blessing Mecha ve zanlı Eunice Asıbor’un Lefkoşa’da sakin arkadaşları isminin baş harfleri D. C.A.'yı para karşılığında muhtelif zamanlarda henüz tespit edilemeyen şahıslarla cinsel ilişkiye girmesini sağlayarak Fahişelik yaptırıp fuhşa teşvik ettiklerini belirtti. Polis, 2 zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri ile tutuklandığını anlattı. Polis, aynı gün zanlıların kalmakta oldukları Girne adresindeki ikametgah Girne Kaza Mahkemesinden temin edilen arama müzakeresi ışığında bir Polis ekibince aramaya tabi tutulduğunu ve yapılan aramalar sonrasında kanuna aykırı herhangi bir şey bulunamadığını belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.





