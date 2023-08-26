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Uysal, askeri törenle defnedildi

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Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde yer alan önemli subaylardan olan ve önceki gün yaşama veda eden Emekli Piyade Yüzbaşı Ergül Kemal Uysal, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

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Uysal, askeri törenle defnedildi
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Türk Mukavemet Teşkilatı saflarında Takım, Bölük Komutanlığı ve Karargah subaylığı görevlerinde bulunmuş, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda Bölük Komutanlığı ve Karargah Subaylığı yapmış Emekli Piyade Yüzbaşı Ergül Kemal Uysal dün son yolculuğuna uğurlandı.
Ergül Kemal Uysal, Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında askeri törenle Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi. 


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