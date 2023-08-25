Uysal, askeri törenle defnedildi

Türk Mukavemet Teşkilatı saflarında Takım, Bölük Komutanlığı ve Karargah subaylığı görevlerinde bulunmuş, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda Bölük Komutanlığı ve Karargah Subaylığı yapmış Emekli Piyade Yüzbaşı Ergül Kemal Uysal bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Ergül Kemal Uysal, Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında askeri törenle Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.



