Utandıran manzara

Turistlerin uğrak yeri olan Girne Beylerbeyi'ndeki (Bellapais) yeşil alanda bulunan çöpler görenlerin tepkisine neden oldu

Girne Beylerbeyi (Bellapais) köyünde bulunan Bellapais Manastırı’nın çevresindeki çöpler, tarihi manastırın ihtişamına gölge düşürüyor.

Manastırı ziyarete gelen turistler arabalarını manastırın arka kısmında bulunan park alanına bırakıp, kuzeye baktıklarında, manastırın alt tarafında bulunan çöpleri seyrediyorlar. Temizlenmeyen çöplerin görüntüleri ‘ilgisizliğin bu kadarına da pes’ dedirtiyor.





