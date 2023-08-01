Utanç yolu

Dipkarpaz -Zafer Burnu arasındaki yollar bakımsızlıktan köstebek yuvasına dönüştü. Yolların kötü durumda olmasından dolayı sürücüler trafikte zorluk yaşarken, araçlar da hasar görüyor, bölgeyi ziyaret eden turistler ise KKTC’nin kötü tanıtımına tanıklık ediyor

Murat ASLANDipkarpaz’da Apostolos Andreas Manastırı’ndan KKTC’nin en uç noktasındaki Zafer Burnu’na gitmek isteyenler, delik deşik yollardan geçerek buraya ulaşmak zorunda.Zafer Burnu’na ve Apostolos Andreas Manastırı’nı ziyarete giden vatandaşlar ve yabancı turistler, yolların kötü olmasından dolayı büyük rahatsızlık yaşıyor. Manastırı her gün yüzlerce yabancı turist ziyaret ediyor ve köstebek yuvasına benzeyen yollardan geçerken, KKTC’nin kötü tanıtımına da tanıklık ediyor.Yolda seyrederken önüne aniden çıkan çukurlardan kaçmak isteyen bazı araçlar ise kaza yapıyor ya da kaza tehlikesi geçiriyor.Vatandaşlar, yolların çok kötü durumda olduğunu belirterek, yıllardır bu sorunun sürdüğünü, yetkililerin buna artık çare üretmesini istiyor.HALKIN SESİ’ne konuşan vatandaşlar, her yıl yüzlerce turistin, Zafer Burnu’nun yakınlarında bulunan Apostolos Andreas Manastırı’nı ziyaret ettiğini, ancak manastıra ulaşım için kullanılan yolun kötü durumda olması nedeniyle ülke olarak rezil olduğumuzu söyledi.Vatandaşlar, söz konusu yolun hem bölge sakinlerini, hem de bölgeyi ziyaret eden kişilerin canını tehlikeye attığını belirterek, “Bu durum ülkemizin ayıbıdır” dedi.Bölge sakinleri, “Bu yolları gören turistler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yazıklar olsun. Neredeyse 45 yıldır buraya bir kürek asfalt atılmaması nedeniyle bu yollar tarlaya döndü” diyerek yetkilileri göreve davet etti.