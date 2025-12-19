Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre salı günü merkezin binasında yapılan lansmana, bazı siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ile merkezin ortakları katıldı.

Açıklamada, “C-Up, Kıbrıs'ta diyaloğu, demokratik katılımı ve sosyal uyumu güçlendirmeyi amaçlayan, güven artırıcı önlemleri ve resmi barış çabalarını destekleyen, vatandaş meclisleri ve yapılandırılmış diyalog toplantılarının pilot uygulamasını içeren iki toplumlu bir sivil girişimdir” denildi.

Etkinlikte konuşan Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İş Birliği Müdürü Stefan Simosas’ın “sürdürülebilir barışın teknik titizlik ve geniş toplumsal destek gerektirdiği" ifadesine yer verdiği belirtilen açıklamada, Simosas'ın, bu açıdan C-Up gibi girişimlerin önemine değindiği kaydedildi.

Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi (CPDC) Kurucu Başkanı Dr. Meltem Onurkan-Samani, projenin; iki toplumdan sıradan insanları barışla ilgili konulara yapıcı bir şekilde dahil olmaya teşvik ederek, barışın sadece liderler tarafından müzakere edilmediği, aynı zamanda topluluklar tarafından birlikte yaratıldığı ilkesini pekiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Onurkan-Samani, projenin, siyasi müzakerelerin yerini almayı veya sonuçları belirlemeyi amaçlamadığını, aksine toplumu sürdürülebilir bir çözüme hazırlayarak sivil bir destek mekanizması olarak işlev görmeyi hedeflediğini vurguladı.

ICLAIM’dan Stéphanie Laulhé Shaelou ise, “Sıradan insanların yalnızca seslerinin duyulmasını değil aynı zamanda politika süreçlerine entegre edilmesini de sağlayan projeleri uygulama kararlılığını” dile getirdi.