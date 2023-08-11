Üstel’in Temsil Gideri'ne 400 bin TL daha

Başbakanlık bütçesindeki; ziyafet, kokteyl, hediye ve bahşiş gibi ödemelerin yapıldığı “Temsil Gideri” bitince, Bakanlar Kurulu 400 bin TL’lik ödenek aktarımı kararı aldı

Bakanlar Kurulu, Başbakanlık bütçesindeki “Temsil Giderleri” ödenek kalemindeki 734 bin 400 TL’lik bakiyeden geriye “17 TL” kalmasından dolayı, “Bilgisayar Alımları ve Yapımları” ödenek kaleminden 400 bin TL’lik ödenek aktarma kararı üretti.

Söz konusu karar Resmi Gazete’de yürürlüğe girdi.

2023 Yılı Mali Bütçesi’nde, Başbakanlık için ayrılan “Temsil Giderleri” toplamda 734 bin 400 TL olarak kayıtlara geçmişti.

Bütçenin yürürlüğe girdiği 10 Ocak 2023 tarihinden bu yana geçen 7 ayda Başbakan Ünal Üstel’in, 734 bin 383 TL harcadığı ortaya çıkmış oldu.

BARÇIN: ‘BU ÜLKEDE KAYNAK VARDIR, SORUN KAYNAĞIN ADİL DAĞITIMIDIR’

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, konuyla ilgili sosyal medya hesabından “Başbakan’a yeme içme parası yetmedi, kaynak aktarıldı” dedi.

Devrim Barçın’ın paylaşımı şu şekilde:

“7 ayın sonunda aşağıdaki Resmi Gazete’de de görüldüğü üzere ‘Temsil Giderleri’ kaleminde 17.77 TL bakiye kaldığı için ödenek aktarımı yapıyorlar 400 bin TL daha hem de ‘Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları’ kaleminden.

Maliye Bakanlığı’na göre ‘Abilerinin’ yeme içmesine kaynak yaratma, bu ülkenin Bilgisayar Yazılımlarının geliştirilmesinden daha önemli. ‘Bu ülkede kaynak vardır, sorun kaynağın adil dağıtımıdır’ söylemimizin ıspatıdır bu durum aslında.”



