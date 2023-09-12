Üstel’den gençlere sosyal konut sözü

Başbakan Ünal Üstel, gençler için birçok bölgede yüzlerce yeni sosyal konut projesi yapılacağını söyledi. Üstel 2024 yılının başında Alayköy’de 1500 konut projesi üzerinde çalıştıklarını ifade etti

Başbakan Ünal Üstel, BRT’de katıldığı programda Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

‘İlk Evin Projesi’ne ilişkin kredilere yönelik bilgi veren Üstel, kredilerin yüzde 70’inin kullandırıldığını, kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Üstel, “İlk etapta eleştiriler oldu… Taksit miktarlarının yüksek olduğu söylendi. Özel bankalarla mukayese edecek faiz oranı yoktur. Gençlere kolaylık sağlandı” değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal konutlar konusunda açıklamalarda bulunan Başbakan Ünal Üstel, özellikle gençlerin ev sahibi olabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Sosyal konut projelerinin 2024’te başlayacağını aktaran Üstel “Alayköy’e 1500, Güzelyurt’a 1200, Vadili’ye 350, Çayönü’ne 30, Balıkesir’e 120, İskele’ye 900, Hamitköy’e 1000 sosyal konut yapılacak. Bu konuda yasa çalışmaları hazırlıyoruz” dedi.

“Evler pahalı oldu alamıyoruz” algısını ortadan kaldıracaklarının altını çizen Üstel, sosyal konut projesi kapsamında İlk etapta Alayköy’e 1500 konut inşa edileceğini açıkladı.

İlk Evim Kredisi’ne yapılan müracaatların oldukça fazla olduğuna dikkat çeken Ünal Üstel, bunun dışında kırsal kesim arsaları üzerine inşa edilecek ve inşası yarım kalmış evler için de ayrı kredi paketlerinin hazırlanacağını açıkladı.

Kırsal kesim arsalarında yaşanan alt yapı sorunlarının 2024 yılında tamamlanmış olacağını söyleyen Başbakan Ünal Üstel, bunun yanında sosyal konutlar konusunda da ciddi adımlar atılacağından bahsetti.

Sosyal konut projelerinde maliyetleri düşürmek adına yasal çalışmalar yapıldığını dile getiren Üstel, çalışmaların yüzde 90’ının tamamlandığını, Meclis’in yeni döneminde de tamamlanıp faaliyete geçileceğini belirtti.

Sosyal konutlar için pilot bölgeler seçildiğini aktaran Başbakan Ünal Üstel, bölgeleri ve bölgelere yapılacak konut sayısını şöyle açıkladı:

-Alayköy: 1500 konut

-Hamitköy: 1000 konut

-Büyükkonuk: 80 konut

-İskele: 900 konut

-Güzelyurt: 1200 konut

-Aydınköy-Zümrütköy: 50’şer konut

-Vadili:350 konut

-Balıkesir: 120 konut

-Derince: 100 Konut

-Çayönü: 30 konut

