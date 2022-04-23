Üstel-Özkıraç gerilimi

İçişleri Bakanı Üstel, El-Sen Başkanı Özkıraç’a yönelik “Meyhaneden vakit bulup da açıklamamızı duymadı herhalde” dedi, Özkıraç ise Üstel’e “Haddini bilsin yoksa bildiririz” diye cevap verdi









İçişleri Bakanı Ünal Üstel’den, El-Sen’in açıklamalarına yanıt geldi.

Ada TV’de El-Sen açıklamasında kullanılan “Jet Ünal” tabirine güldüğünü dile getiren Üstel, ilgili konuyla ilgili birçok kez açıklama yapmış olduğunu dile getirerek; “Tekrar açıklayayım da bir kez daha duysun ilgili arkadaş; belli ki meyhaneden vakit bulamadığından duymadı” diyerek Jet krizi olarak anılan olayı anlattı:

“Hep birlikte kahvaltı masasındaydık; o zamanın Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Turizm Bakanı ben Ünal Üstel, Müetahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk. Cafer Gürcafer’in önerisiydi; ‘yatırımcılar var ülke için çok önemli, özel izin verelim yerinde incelesinler bu ihaleyi alsınlar’ dedi. Masadaki herkes şahit. 15 gün sonra durum bana izah edildi ve Başbakan da “Ünal’a götürün turizmle o ilgilidir” dedi; ilgilendik belgeleri Sağlık Bakanlığı’na gönderdik izin çıktı, izinleri sahiplerine gönderdik. Olay budur. Ünal’ın ne fonksiyonu var orada? O yakıştırmaları ben yapanlara iade ederim. Ben halkın seçtiği biriyim. Ünal Üstel’in bir vukuatu olsa halk seçip Meclis’e göndermezdi”

Öte yandan İçişleri Bakanı Ünal Üstel’in katıldığı canlı yayında, El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç’a yönelik “Meyhaneden vakit bulup da açıklamamızı duymadı herhalde” sözlerine Özkıraç’tan ‘jet’ yanıt geldi.

“Onursuz, kişiliksiz, topluma ihanet eden bu zat ne El-Sen Genel Başkanı’nın ne de El-Sen yönetiminin adını ağzına alamaz. Topluma yaşattığı skandallarla bilinen bu zat haddini bilsin yoksa sırası geldiğinde ona haddini bildiririz” diyen Kubilay Özkıraç, Ünal Üstel’i ‘seviyesiz’ olmakla suçladı.

“Ünal Üstel terbiye sınırlarını aşmıştır. Bu ülke Ünal Üstel’i de tanıyor, Kubilay Özkıraç’ı da, El-Sen’i de” diyen Özkıraç, “Herkes Üstel’in adının karıştığı skandalın jet skandalı olduğunu sanıyor fakat daha ortaya çıkmayan birçok skandalı var. Günü geldiğinde bunları açıklarız” diyerek Üstel’e ‘hodri meydan’ mesajı verdi.

