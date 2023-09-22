ÜSTEL, MYK’yı topluyor

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP Merkez Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırdı. Ünal Üstel, toplantıda, ülke gündemi, hükümet icraatları ve parti çalışmaları ile ilgili durum değerlendirmesi yapacak. Yarın ( 22 Eylül Cuma ) Saat 17.30’da başlayacak MYK Toplantısı, Lefkoşa Köşklüçiftlik’teki Genel Merkez’de yer alacak