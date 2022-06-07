Üstel, kürsüyü terk etti

İvedilik talebiyle Meclis’e taşınan yasa tasarıları ile ilgili muhalefetin çağrısıyla izahat vermek için kürsüye çıkan Başbakan Üstel, konuşmasına müdahale edildiği gerekçesiyle kürsüden indi



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda komitede görüşülmesi için ivedilik istenen yasa tasarıları, hükümet ile muhalefet arasında tansiyonu yükseltti.

Muhalefetin ısrarla ivedilik için izahat istediği Başbakan Ünal Üstel, konuşma için çıktığı kürsüden yalnızca iki dakika sonra indi.

Kürsüyü terk etmeden önce konuşan Üstel, yasa tasarılarını ‘güncelleştirmek ve iyileştirmek’ için Meclis’e getirdiklerini iddia etti, yasaların 1921’de yapıldığını, İngiliz Kolonisi iken tercüme edildiğini, 3 yasa tasarısının birbirleriyle çeliştiğini iddia etti.

Hükümetin icraat ve reform hükümeti olduğunu vurgulayan Üstel, yasalarda iyileştirme yapılmak amacıyla yeniden Meclis gündemine geldiğini kaydetti.

“Yasaların içindeki bazı kelimelerde haklı olabilirsiniz ama biz bu yasaları güncellemek ve iyileştirmek zorundayız” diyen Üstel, bu söyleminin ardından muhalefetin sert eleştirilerinin hedefi oldu.

Üstel'e, muhalefet sıralarından "ivedilik gerekçesini" açıklaması yönünde sık sık çağrılar yükseldi.

Başbakan Üstel, son olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Ongun Talat'ın konuşmasına müdahalesi sonrası "O zaman sen çık, gel buyur" diyerek, kürsüden indi.



