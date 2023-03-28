Üstel için Meclis’teki ışıklar kapatıldı

Haftalardır gözündeki sağlık sorununu gerekçe göstererek Meclis‘e gelmeyen Başbakan Ünal Üstel için Meclis Genel Kurulu‘nun dünkü birleşiminde, salondaki ışıklarda özel ayarlama yapıldı.
Üstel’in gözleri etkilenmesin diye salonun ön bloktaki ışıkları söndürüldü.
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