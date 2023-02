Üstel: “Çocuklarımıza ulaşana kadar her gün Adıyaman’a bir uçak göndereceğiz”

Arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinden oluşan 100 kişilik ekip adadan ayrıldı… Tarım Bakanı Oğuz da ekiple birlikte Adıyaman’a gitti

Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman’a gönderilen arama – kurtarma ekibini uğurlamak üzere bulunduğu Ercan Havaalanı’nda yaptığı açıklamada, Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK) kafilesine ulaşılana kadar her gün Adıyaman’a bir uçak göndereceklerini kaydetti.Arama-kurtarma ve sağlık çalışanlarından oluşan 100 kişilik ekip, bugün saat 14.00 sıralarında Adıyaman’a gitmek üzere Ercan Havaalanı’ndan ayrıldı. Tarım Bakanı Dursun Oğuz ile Başbakanlık, Tarım Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı'ndan birer müdür de ekiple birlikte adadan ayrıldı.Ekibi uğurlamak üzere Ercan Havaalanı’na gelen Başbakan Ünal Üstel, burada basına açıklamalarda da bulundu. Üstel’e Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ eşlik etti.Üstel, Türkiye’deki depremde KKTC yurttaşları bulunduğunu anımsatarak, Kahramanmaraş’ta, Düzce’de ve Adıyaman’da olmak üzere üç öğrenci kafilesinin olduğunu belirtti. Düzce’deki grubun bir sıkıntısı olmadığını ve bu akşam 19.30’da Ankara’dan Kuzey Kıbrıs’a geleceklerini bildirdi.Kahramanmaraş’ta bulunan grubun bir kısmının bu sabah 07.30’da ülkeye geldiğini kaydeden Üstel, “Geri kalan öğrencilerimiz şu anda kara yolu ile Adana’ya varmak üzeredir. Adana’ya gelecek çocuklarımızı akşamki uçakla ülkemize getirmiş olacağız” dedi.Öğrenci kafileleri dışındaki yurttaşların Adana’dan ve İstanbul’dan ülkelerine rahat gelmeleri için bir takım girişimler yaptıklarını anlatan Üstel, Türk Hava Yolları’nın Adana’dan olan seferler ile İstanbul’dan iki seferi için iç hat tarifesi uygulamaya başladığını ve bu uygulamanın tüm kazı çalışmaları tamamlanana kadar devam edeceğini söyledi.Bunun dışında bazı iş insanlarının tüm ücretleri üstlenerek Adana’ya ek seferler koyduğunu da aktaran Üstel, duyarlılıklarından dolayı iş insanlarına teşekkür etti. Üstel, hiçbir ücret talep etmeden dün Gazimağusa Limanı’ndan Mersin Limanı’na gemi seferleri düzenleyen firmalara da teşekkür etti.-“ Çalışmalar devam etmektedir. Çocuklarımıza daha ulaşılamadı”Türkiye’deki depremde ölü sayısının sürekli artmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Üstel, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi.Adıyaman’daki otelde devam eden çalışmalarla ulaşılmaya çalışılan Gazimağusa TMK öğrenci, öğretmen ve bazı velilerden oluşan kafile ile ilgili de konuşan Üstel, 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve gerisine de ulaşmak için çalışmaların hızla devam ettiğini anlattı.Dün Adıyaman’a bir uçak gönderdiklerini ve AFAD bölgesinde çalışacak uzman insanları gölgeye götürdüklerini belirten Üstel, ekibin başında ise Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun gittiğini anımsattı. Üstel, ekipte ayrıca Başbakanlığı ve Eğitim Bakanlığını temsilen birer yetkilinin olduğunu da ekledi.Üstel, “Gittikleri saatten beridir çalışmalar devam etmektedir. Çocuklarımıza daha ulaşılamadı. Ama çalışmaların hızla devam etmesi için biz bugün ikinci bir uçağı gönderiyoruz” dedi ve bölgedeki bakanların da her gün değişeceğini kaydetti.“Çocuklarımıza ulaşana kadar her gün ülkemizden bir uçak Adıyaman’a göndereceğiz” diyen Üstel, insan gücünün yanı sıra gıda, giysi gibi ihtiyaçların da her gün gönderileceğini kaydetti.Hatay’da yapılan kazılarda ölü olarak ulaşılan bir KKTC yurttaşı ile Adana’da hayatını kaybeden iki KKTC yurttaşının da ülkeye getirileceğini belirten Üstel, “Onları da kısmetse bu akşam alıp ülkemize getirmiş olacağız” dedi.Ülkede dünden beri bir seferberlik başlattıklarını söyleyen Başbakan Üstel, Türkiye’deki tüm kazılar tamamlanana kadar bu seferberliği süreceğini vurguladı.Deprem bölgelerinde hem makine hem insan gücüne ihtiyaç olduğunu aktaran Üstel, bu konulardaki deneyimli insanlar ile izin almak koşulu ile iş araçlarını, bugün toplanacak Bakanlar Kurulu’nda alacakları kararlarla Türkiye Cumhuriyeti’ne göndereceklerini belirtti. Üstel, sabah saatlerinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, tüm bakanlıkların haneye yardım etme konularındaki kalemlerin tümünü deprem kazı çalışmalarına destek için kullanma kararı aldıklarını da bildirdi.Üstel, sorulması üzerine dün bin 500 Hataylının gemilerle Türkiye’ye gönderildiğini ve gemi seferlerinin devam edeceğini belirtti.