Ürünlerimiz Dubai’de görücüde

Kuzey Kıbrıs’tan 5 imalatçı Dubai’de gıda fuarına katıldı

Kuzey Kıbrıs’tan 4’ü süt ürünleri olmak üzere 5 imalatçı Dubai’de gıda fuarına katıldı.

Dubai Gulfood Gıda Fuarı’na KTSO çatısı ve North Cyprus markası altında Arden Gıda, Avunduk Süt Ürünleri, Altındemir İthalat İhracat Ltd. (Defne Helva), Gülgün Süt Ürünleri ve Paksüt Süt Ürünleri Ltd. katıldı.

Kuzey Kıbrıs imalatçıları KTSO çatısı altında 16’ncı kez fuara katılıyor. Dün ziyarete açılan fuar 24 Şubat’ta sona erecek.

Fuara katılım organizasyonluğunu ve koordinatörlüğünü KTSO Dış İlişkileri Birimi’nden Gizem Alışkan ve Feriha Biren’in yaptığı kaydedilen açıklamada, Fuarda Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu’nun da görev yapacağı, Abu Dabi Temsilcisi Buket Kop’un da dün Kuzey Kıbrıs tezgahlarını ziyaret ettiği kaydedildi.

Fuarda ziyaretçilere süt ürünleri ve helva tadımı yaptırılıyor, ziyaretçilere Kuzey Kıbrıs’ın diğer ihraç ürünlerimi hakkında hazırlanmış katalog dağıtılıyor.

Fuar Koordinatörü ve Dış İlişkiler Sorumlusu Gizem Alışkan, yaptığı açıklamada pandeminin etkisinin geçtiğini belirtti ve “Kalabalık bir ilk gün yaşıyoruz. Standımıza olan ilgide açıkçası çok iyi. Katılımcılarımız standımızı ziyaret edenlerle uzun görüşmeler gerçekleştiriyor” dedi.

