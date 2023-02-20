Üretilen her 1 kw başına 1 TL zarar

Ürettiği her 1 kilowatt başına ortalama 1 TL zarar eden Elektrik Kurumu, geçmiş borçları ödese de AKSA’ya 825 milyon civarında hala borçlu

Kıbrıs

Üretilen her 1 kilowaatta ortalama 1 TL zarar eden kurumun Maliye Bakanlığı’ndan da 1 milyon TL alacağı bulunuyor.

Yakıt alımı için parasını ayıran ve bir sıkıntı yaşamadan yakıta ulaşma konusunda planlamasını yapan kurum yönetimi, sıkıntısı çekilen

Kıb-Tek Yönetim Kurulu

2 Eylül 2022 tarihinde görev başladığını anımsatan Paşa, göreve ilk başladığı günlerde önüne kurumun mali yapısını gösteren herhangi bir bilgi bırakılmadığını, yaptığı toplantılar sonrasında borçları öğrenebildiğini anlattı.

“KURUMUN UÇAN KUŞA BORÇ VARDI”

“Göreve geldiğim günden bugüne 100 milyon dolarlık borç ödemesi yaptık” diyen Paşa, göreve geldiği zaman kurumun deyim yerindeyse uçan kuşa borcu olduğunu aktardı.

“Göreve ilk başladığımda borçları benden gizlediler.. Maliyeciyi, muhasebeciyi, Müdür Muavinlerini çağırdım.. Alacaklı firmalar geldi, konuştuk. Faturaları bulduk, kontrollerini yaptık, teyit ettik ve ödemelerini yaptık” diyen Paşa, kurumun güncel işlemlerle ilgili ödemeleri dışında herhangi bir borcunun olmadığını kaydetse de, AKSA’ya olan borcu bunun dışında tutuyor.

AKSA’ya 900 milyon TL’lik bir borç olduğunu belirten Paşa, önceki gün 75 milyon TL’lik bir ödeme yaptıklarını anlattı. “AKSA’ya bir yandan ödeme yapıyoruz ama hizmet alımımız da sürdüğü için borç miktarı yeniden artıyor” diyen Paşa, Başbakan ve Maliye Bakanı’nın ödemeler konusunda önemli destekler yaptığını etti.

“ÜRETİLEN HER 1 KİLOWATTA 1 TL ZARAR”

Kıb-Tek’in Maliye’den de 1 milyon TL alacağı olduğuna vurgu yapan Paşa, bunun yanında görev zararları da bulunduğunu anımsattı.

“Şu anda ürettiğimiz her 1 kilowatt için ortalama 1 TL zarar ediyoruz” ifadelerine yer veren Başkan Paşa, yakıtın piyasa değerine göre bu rakamın bazen düştüğü, bazen yükseldiğini söyledi. Paşa, “Üretim zararının ortadan kaldırılması için tarifeye zam yapılması gerekiyor. Ama böylesi bir dönemde hükümetin herhangi bir zam kararı almayacağını biliyoruz” diye konuştu.

YAKIT İÇİN 6 MİLYON DOLAR

Üretimde kullanılan yakıt için geminin yolda olduğu bilgisini de paylaşan Hüseyin Paşa, “Gemi şu an Rodos açıklarında ülkemize doğru geliyor. Yakıt için bankada 6 milyon dolar paramız ayrılmış durumda. Gemi bağlandığı anda borsa fiyatı ne ise o ödenecek ve yakıtımızı da depolarımıza aktaracağız” dedi.

4 BİN SAYAÇ GELİYOR

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Paşa, kurumdaki sayaç sıkıntısının da aşıldığını belirtti. Pazartesi gününe 4 bin sayacın ellerinde olacağı bilgisini veren Paşa, sayaçların birkaç günlük kontrolleri sonrasında bekleyen binalara monte edilmeye başlayacağını belirtti.

“Slovakya’ya teknik eleman gönderdik, orada testler yapıldı, okeylendi, tıra yüklendi. 4 bin sayaç bir aksilik olmazsa pazartesi günü gelmiş olacak. Bunlar test edilecek.

4 bin sayacın yanı sıra 10 bin sayaç için de ihalenin tamamlandığı bilgisini paylaşan Hüseyin Paşa, “10 bin yeni sayacın da 15 Mart gibi ülkemize gelmesini bekliyoruz” diyerek sayaç sorunun ortadan kalkacağı bilgini paylaştı.



Türk Elektrik Kurumu Hüseyin Paşa yönetiminde geçmiş borçlarla ilgili 100 milyon dolarlık bir ödeme yapmış olsa da kurumun borç yükü bir hayli ağır. AKSA’ya 75 milyon TL ödeme yapılmış olmasına rağmen 825 milyon TL civarında hala borcu bulunan kurum, görev zararı nedeniyle zor bir dönem yaşanıyor.Üretilen her 1 kilowaatta ortalama 1 TL zarar eden kurumun Maliye Bakanlığı’ndan da 1 milyon TL alacağı bulunuyor.Yakıt alımı için parasını ayıran ve bir sıkıntı yaşamadan yakıta ulaşma konusunda planlamasını yapan kurum yönetimi, sıkıntısı çekilen yeni sayaçlar konusunda da nihayet adım attı ve pazartesi günü 4 bin adet yeni sayaca kavuşmuş olacak.Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, kurumun mali yapısına ilişkin bilgi verdi.2 Eylül 2022 tarihinde görev başladığını anımsatan Paşa, göreve ilk başladığı günlerde önüne kurumun mali yapısını gösteren herhangi bir bilgi bırakılmadığını, yaptığı toplantılar sonrasında borçları öğrenebildiğini anlattı.“Göreve geldiğim günden bugüne 100 milyon dolarlık borç ödemesi yaptık” diyen Paşa, göreve geldiği zaman kurumun deyim yerindeyse uçan kuşa borcu olduğunu aktardı.“Göreve ilk başladığımda borçları benden gizlediler.. Maliyeciyi, muhasebeciyi, Müdür Muavinlerini çağırdım.. Alacaklı firmalar geldi, konuştuk. Faturaları bulduk, kontrollerini yaptık, teyit ettik ve ödemelerini yaptık” diyen Paşa, kurumun güncel işlemlerle ilgili ödemeleri dışında herhangi bir borcunun olmadığını kaydetse de, AKSA’ya olan borcu bunun dışında tutuyor.AKSA’ya 900 milyon TL’lik bir borç olduğunu belirten Paşa, önceki gün 75 milyon TL’lik bir ödeme yaptıklarını anlattı. “AKSA’ya bir yandan ödeme yapıyoruz ama hizmet alımımız da sürdüğü için borç miktarı yeniden artıyor” diyen Paşa, Başbakan ve Maliye Bakanı’nın ödemeler konusunda önemli destekler yaptığını ifade Kıb-Tek’in Maliye’den de 1 milyon TL alacağı olduğuna vurgu yapan Paşa, bunun yanında görev zararları da bulunduğunu anımsattı.“Şu anda ürettiğimiz her 1 kilowatt için ortalama 1 TL zarar ediyoruz” ifadelerine yer veren Başkan Paşa, yakıtın piyasa değerine göre bu rakamın bazen düştüğü, bazen yükseldiğini söyledi. Paşa, “Üretim zararının ortadan kaldırılması için tarifeye zam yapılması gerekiyor. Ama böylesi bir dönemde hükümetin herhangi bir zam kararı almayacağını biliyoruz” diye konuştu.Üretimde kullanılan yakıt için geminin yolda olduğu bilgisini de paylaşan Hüseyin Paşa, “Gemi şu an Rodos açıklarında ülkemize doğru geliyor. Yakıt için bankada 6 milyon dolar paramız ayrılmış durumda. Gemi bağlandığı anda borsa fiyatı ne ise o ödenecek ve yakıtımızı da depolarımıza aktaracağız” dedi.Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Paşa, kurumdaki sayaç sıkıntısının da aşıldığını belirtti. Pazartesi gününe 4 bin sayacın ellerinde olacağı bilgisini veren Paşa, sayaçların birkaç günlük kontrolleri sonrasında bekleyen binalara monte edilmeye başlayacağını belirtti.“Slovakya’ya teknik eleman gönderdik, orada testler yapıldı, okeylendi, tıra yüklendi. 4 bin sayaç bir aksilik olmazsa pazartesi günü gelmiş olacak. Bunlar test edilecek.4 bin sayacın yanı sıra 10 bin sayaç için de ihalenin tamamlandığı bilgisini paylaşan Hüseyin Paşa, “10 bin yeni sayacın da 15 Mart gibi ülkemize gelmesini bekliyoruz” diyerek sayaç sorunun ortadan kalkacağı bilgini paylaştı.