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Uluçay: Kazıları geçici olarak durdurma kararı alabiliriz

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Uluçay: Kazıları geçici olarak durdurma kararı alabiliriz
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Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Gazimağusa genelinde devam eden kanalizasyon çalışmaları ile ilgili gelinen son aşamayı kent halkı ile paylaştı.

Avrupa Birliği finansmanı ve projesi kapsamında devam eden kanalizasyon çalışmaları ile ilgili kent halkının yaşadığı sorunlar ve artan şikayetler nedeni ile açıklamalarda bulunan Başkan Uluçay, bugüne kadar belediyenin hem ilgili şirket hem de Avrupa Birliği ile iyi niyet ve iş birliği çerçevesinde çalışıldığını ancak halkın günlük hayatında karşılaştığı sorunlar dikkate alınmadığı takdirde kazıların geçici olarak durdurulması dahil gereken tüm tedbirlerin alınması konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Başkan Uluçay, kanalizasyonun Gazimağusa şehri için ne kadar önemli olduğunun bilincinde olunduğunu ancak şehrin günlük hayatında bu kadar büyük sorunlara da neden olmadan çalışmaların yapılabileceğinin de bilindiğini açıkladı. Yaşanan sorunları azaltmak için Gazimağusa Belediyesi’nin üzerine düşen görevi yerine getirip görevli sayısının artırıldığını ifade eden Başkan Uluçay, yapılan görüşmelerde asfaltlama çalışmalarının hızlandırılmasını ve yollarda çıkan olumsuzlukların giderilmesini talep ettiğini kaydetti.

Başkan Uluçay, sorunları azaltmak için tedbirlerin artırılırken gerekli olan kararların da alınmasından kaçınılmayacağını açıkça ifade etti.

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