“Ülkeyi yönetenler sınıfta kaldı”

CMIRS Direktörü Mine Yücel, vurguladı: “Ankete katılanların sadece 3% civarı bir kesimi ekonominin geleceğiyle ilgili iyimserdir”

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi Direktörü Mine Yücel, anket sonuçlarını değerlendirdi.

Yücel’in değerlendirmesi şöyle:

“Bu çalışmada en dikkat çeken konulardan bir tanesi ankete katılanların 95.2%sinin ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşünmesidir. 3 ay öncesine göre bu oran yaklaşık 4% artış göstermiştir. Bunun en temel nedenlerinden bir tanesi ekonomiktir.

Ankete katılanların sadece 3% civarı bir kesimi ekonominin geleceğiyle ilgili iyimserdir.

Ankete katılanların 81.6%sı mutfak giderlerini karşılayamama, 89.2%si hayat standardını koruyamama, 84%ü taksitlerini ödeyememe, 87%si ise sağlık giderlerini karşılayamama kaygısı çekmektedir.

Ankete katılanların ekonomiden sonra en çok şikayetçi oldukları ikinci konu ise bu dönemde değişiklik göstermiş ve ‘beceriksiz liderler’ olmuştur.

Ülke ekonomisi ve ülkeyi yönetenler sınıfta kalmışken anketin geri kalanında ortaya çıkanlar da oldukça düşündürücüdür.

Katılımcıların son 2 dönemde özellikle sağlık konusunda artan şikayetleri de dikkatle incelenmelidir. Son dönemlerde artan sağlık giderlerini karşılayamama kaygısı veya parası olsa bile ilaç bulamama sıkıntıları, sağlık konusunun giderek artan bir sorun olarak dile getirilmesine de yol açmaktadır.”

