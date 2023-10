Ülker'in maraton sponsorluğunda "yeşil sermaye" polemiği

Girne Belediye Başkanı Şenkul, LTB’nin Ülker ana sponsorluğundaki maratonuna işaret ederek, “Ben ÜLKER’i anasponsor alsam yeşil sermayeci olurdum” ifadelerini kullanınca polemik yarattı

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in sosyal medyada konu ile ilgili eleştirisini yanıtlayanŞenkul, manidar bir paylaşımı da yanıtına ekledi.LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya gönderme yapan Şenkul, LTB’nin Ülker ana sponsorluğundaki maratonuna işaret ederek, “Ben ÜLKER’i anasponsor alsam yeşil sermayeci olurdum” diye yazdı.KİMSEYLE POLEMİĞE GİRMEYECEĞİMHarmancı’nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:“Bazen bin kere düşünüp bir kere yazmak gerekir, hele dünkü gibi (önceki günkü) amacı hepimiz için malum, hassasiyeti korumak için kılı kırk yardığımız bir konu ise milyon kere düşünüp yazmamak bile gerekebilir. Bu konu özelinde arkadaşlarıma, ailelere ve en çok da çocuklarımıza olan saygımdan dolayı kimseyle polemiğe girmeyeceğim.”ŞENKUL’DAN AÇIKLAMA“Ülkede bir grup insan var ki gerçekten pes.Söylediğinizin tam tersini topluma enjekte etmeye çalışıyorlar ve bunun için de her türlü manevi zemini kullanıyorlar.Çok yazık.Biraz samimiyet.Olması gereken, olmasında hiç sorun olmayan bir sponsoru örnek vererek: bu kişilerinin bakış açılarının nasıl değişkenlik gösterdiğini anlatmaya çalıştım.Bu konu ile alakası olmayan birçok dost da konuya tam tersten giriyor.Ne dediğimi yanlış anlayanların yaptığı yorumlar önemli değil ama işin içine kaybettiğimiz çocukları katmaya çalışanları kınıyorum.En çok da ailelerin kimin ne olduğunu, bu konuda ne hissettiğini bildiğini düşünüyorum.”ATAKAN DA ŞENKUL’UN ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİÖte yandan Şampiyon Meleklerin adlarını yaşatmak ve Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkeye kazandırmak için düzenlenen Ülker Lefkoşa Maratonu ana sponsoru Atakom’un Direktörü, eski milletvekili ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul’un eleştirilerine yanıt verdi.Ülker firmasını “yeşil sermayeci” olarak niteleyen Şenkul’a tepki gösteren Atakan; “Mor, sarı, yeşil veya kırmızı sermaye veya benzeri eski dönem yakıştırmalarının çok çok ilerisinde bir teşekküldür” diye konuştu.Atakan’ın açıklamaları şu şekilde;Yapılan işe, ortaya konan ciddi emeğe ve amaca aykırı bir yakıştırma olmuş açıkçası..Ülkemizde Atakom LTD tarafından temsil edilen Ülker markası bir çok etkinliğe, faaliyete destek olmuştur olmaya da devam edecektir.Lefkoşa Maratonu bu yıl çok önemli bir amaç için; “Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü” yararına düzenlendi. İlk andan itibaren her koşulda destek verdiğimiz Şampiyon Meleklerimiz için düşünmeden gururla elimizi taşın altına koyduk, koymaya da devam edeceğiz.Ayrıca; Ülker markası bugün dünyanın bir çok yerinde yatırımları, fabrikaları bulunan ve Mc Vities, Godiva gibi uluslararası markaları bünyesinde bulunduran Pladis Global’in bir parçasıdır. Mor, sarı, yeşil veya kırmızı sermaye veya benzeri eski dönem yakıştırmalarının çok çok ilerisinde bir teşekküldür.Alın terimizin, emeğimizin, çabamızın günlük kısır siyasi tartışmalara meze edilmesinden ötürü üzgünüz.”