Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri ve milletvekili Asım Akansoy, Tahsin Ertuğruloğlu’na yönelik “bu ülkenin büyük çoğunluğuna tahammül edeceksiniz” vurgusu yaptı.

Akansoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Demokratik zihniyet, tüm farklı görüşlere saygı göstermeyi kendine birincil koşul koyar.

Anti demokratik, faşist zihniyet ise ya sev ya terk et der. Benim gibi düşünmeyenlere yaşam hakkı olmasın der. Bu, çok eskiden kalma bir tavır ve düşüncedir. Bitmiştir, işlevi yoktur. Sorun çözmez, sorun üretir.

Kimsenin kimseyi bu ülkeden görüşlerinden dolayı kovmaya hakkı yoktur, haddi de değildir.

Evet, yapamıyorsunuz gideceksiniz…

Bu halkın önünü açacaksınız.

Ve bu ülkenin büyük çoğunluğuna tahammül edeceksiniz.

Büyük acılar yaşadığımız şu günlerde ortak akıl yerine dayatma düşüncelere asla geçit vermeyeceğiz.”

